ترحيب أممي وأميركي.. تأييد الحكم بالسجن المؤبد بحق "سفاح البلقان" ملاديتش

أيد قضاة جرائم الحرب في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إدانة بالإبادة الجماعية وحكما بالسجن مدى الحياة على القائد العسكري السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، رافضين جميع الأسانيد التي ارتكز عليها طعنه على حكم محكمة أدنى درجة.

وقاد ملاديتش (78 عاما) قوات صرب البوسنة خلال الحرب التي دارت رحاها من 1992 إلى 1995.

وأدين عام 2017 في تهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ منها إرهاب سكان العاصمة البوسنية (سراييفو) خلال حصار دام 43 شهرا، وقتل أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلم في بلدة سربرنيتسا (شرق البوسنة) عام 1995.

وأدانته المحكمة وأمرت بسجنه مدى الحياة؛ لكنه طعن على حكمي الإدانة والسجن.

وجاء في ملخص مكتوب لحكم الاستئناف أن غرفة الاستئناف "ترفض استئناف ملاديتش رفضا تاما، وترفض استئناف الادعاء بأكمله، وتؤكد عقوبة السجن مدى الحياة، التي وقعتها المحكمة الابتدائية على ملاديتش".

ويتوج الحكم محاكمات استمرت 25 عاما في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والتي أدانت 90 شخصا. وهذه المحكمة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ومقرها أيضا لاهاي.

ترحيب أممي وأميركي

ورحّبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بقرار القضاء الدولي، وفق ما أعلنته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وقالت باشليه -في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو- إن الحكم "يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت، وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو 3 عقود على جرائمه الشنيعة".

كما رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بتأكيد الحكم "التاريخي" في حق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة، وقال بايدن -في بيان- إن "هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلا على ما قاموا به".

سفاح البلقان

وكانت محكمة البداية الأولى أصدرت حكمها في 2017 بحق الجنرال السابق ملاديتش، الذي يلقبه خصومه بـ"سفاح البلقان"، خصوصا بسبب دوره في مجزرة سربرنيتسا، أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر إبادة في نظر القضاء الدولي.

وأوقف ملاديتش عام 2011 بعد فرار استمر 16 عاما، وبات العسكري السابق الموقوف في لاهاي، والذي عرف ببنيته القوية ونفوذه خلال حرب البلقان، اليوم كهلا مريضا يبلغ من العمر 78 عاما، وفق محاميه.

وبعد أكثر من ربع قرن على الحرب، ما يزال الجنرال السابق يعتبر بطلا في نظر العديد من صرب البوسنة؛ لكن اسمه سيبقى مرتبطا بجرائم الحرب في البوسنة من حصار سراييفو إلى مجزرة سربرنيتسا، حيث قُتل أكثر من 8 آلاف رجل وفتى من المسلمين على أيدي قوات صرب البوسنة، كما حملت مسؤولية عدم حماية الضحايا من طرف قوات أممية كانت بالمنطقة.

وكان دفاع ملاديتش طالب بتبرئته من تهم الإبادة التي أدت إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.

وبحسب محاميه، ليس هناك علاقة بين الجنرال السابق وأعمال القتل التي ارتكبت في سربرنيتسا عام 1995.

وتم تأجيل الجلسات التي كانت مرتقبة أساسا في مارس/آذار 2020 مرة أولى؛ لأن ملاديتش خضع لعملية في القولون ثم مرة ثانية بسبب وباء كوفيد-19.