بالفيديو.. رجل يصفع ماكرون أثناء جولة بجنوب فرنسا والشرطة تعتقل شخصين

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للصفع على الوجه، اليوم الثلاثاء، من رجل كان يقف ضمن حشد، أثناء قيام الرئيس بجولة جنوب البلاد، وفق ما ظهر في مقطع مصور للواقعة.

وقالت قناة "بي إف إم" (BFM) التلفزيونية وإذاعة "آر إم سي" (RMC) إن المرافقين الأمنيين لماكرون تدخلوا بسرعة، وطرحوا الرجل أرضا، وأبعدوا ماكرون. وألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بالحادثة.

وقال رئيس الوزراء، جان كاستيكس، إن الواقعة إهانة للديمقراطية.

ووقع الحادث أثناء زيارة ماكرون لمنطقة دروم (جنوب شرق البلاد)، حيث التقى برواد مطاعم وطلاب، وتحدث عن كيفية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد-19.

وأظهر مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ماكرون مرتديا قميصا، ويتجه نحو حشد يقف خلف حاجز معدني.

ومد الرئيس يده لمصافحة رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة؛ لكن الرجل هتف "تسقط الماكرونية"، ثم وجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

وتدخل أفراد الأمن المرافقون لماكرون، حيث تعامل اثنان منهم مع الرجل، وأبعد آخر ماكرون. لكن الرئيس ظل بالقرب من الحشد للحظات، وبدا أنه يتحدث مع شخص على الجانب الآخر من الحاجز.

وذكر قصر الإليزيه أنه كانت هناك محاولة لضرب ماكرون؛ لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم تتضح هوية ودوافع الرجل الذي صفع ماكرون.