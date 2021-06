أنقذت حياة العشرات ووُصفت بالمذهلة.. اعتقال المئات في عملية "عالمية" ضد الجريمة المنظمة

أعلن اليوم اعتقال 800 شخص في أنحاء متفرقة من العالم في عملية دولية كبيرة ضد الجريمة المنظمة، التي كانت تخطط لصفقات مخدرات ونقل أسلحة وعمليات اغتيال، وبفضل العملية أنقذت حياة 100 شخص.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الدولية (الإنتربول) نفذت بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول عملية وصفتها بالأكثر تطوّرا في العالم لمكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت إن وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكنت من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة، ما سمح للشرطة بتنفيذ هذه الاعتقالات.

وتمكنت أجهزة الشرطة من تعقب رسائل زعماء المنظمات الإجرامية العالمية في نحو 100 دولة، أثناء تخطيطهم لصفقات مخدرات ونقل أسلحة وعمليات اغتيال بفضل تطبيق "إيه إن أو إم" (ANOM)، الذي كان يستخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفّرة.

وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI)، ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" (EUROPOL)، ومسؤولون من دول أخرى في مناطق بعيدة مثل أستراليا؛ إن الأدلة من "عملية درع طروادة" حالت دون وقوع حوالي 100 جريمة قتل، وتمكنت من إحباط العديد من عمليات شحن المخدرات على نطاق واسع.

وقال كالفن شيفرز مساعد مدير "إف بي آي" للصحفيين في مقر الشرطة الأوروبية "يوروبول" في هولندا إن العملية أفضت إلى "نتائج مذهلة".

