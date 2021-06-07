البث الحي
أخبار|كندا

كندا.. مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في دهس متعمد

مشهد عام من مدينة تورنتو الكندية (مواقع التواصل)
مشهد عام من مدينة تورنتو الكندية (مواقع التواصل)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202111:54 PM (مكة المكرمة)

قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل مساء اليوم الأحد في دهس متعمد نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وأوقف المشتبه فيه، وهو شاب في العشرين من العمر، بُعيد الهجوم الذي حدث في مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي غربي تورونتو.

وقال بول ويت المحقق في شرطة المدينة إن "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون".

ووجهت إلى المهاجم تهمة ارتكاب 4 جرائم متعمدة ومحاولة قتل. وأضاف أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

بعد وضع بلاده في قائمة كورونا البريطانية الحمراء.. مسؤول مصري: نحن أفضل منهم

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أبدت تعجبها من إدراج مصر في قائمة كورونا البريطانية الحمراء (الصحافة المصرية)

أفغانستان.. واشنطن تعلن الانسحاب بنسبة تفوق 50% وتكثف جهودها الدبلوماسية

جنود أميركيون يخفضون علم بلادهم أثناء تسليم قاعدة عسكرية أميركية للجيش الأفغاني (أسوشيتد برس)

عقب الإفراج عنه.. عبد الله أبو جابر أقدم أسير أردني بسجون الاحتلال للجزيرة نت: فرحتي لن تكتمل إلا بهذا

ديوان أعدته عائلة الأسير المحرر عبد الله أبو جابر لاستقبال المهنئين بعودته (الجزيرة نت)

أنقذت حياة العشرات ووُصفت بالمذهلة.. اعتقال المئات في عملية "عالمية" ضد الجريمة المنظمة

مقر اليوروبول في لاهاي (رويترز)
الأكثر قراءة

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟

بالفيديو.. رجل يصفع ماكرون أثناء جولة بجنوب فرنسا والشرطة تعتقل شخصين

توفي بسجنه أثناء حرب غزة.. غموض يلف قصة ضابط المخابرات الإسرائيلي التي يخفي الاحتلال أسرارها

بيان الجيش تحدث عن ضرر بليغ أحدثه الضابط بأمن إسرائيل (الأناضول)

مطالب بالقضاء على الإسلاموفوبيا.. الشرطة الكندية تؤكد أن دهس عائلة مسلمة جريمة كراهية معادية للإسلام

الضحايا هم 3 أجيال من العائلة التي هاجرت إلى كندا قبل نحو 14 عاما (مواقع التواصل)