رغم العدوان على القدس وغزة.. قطار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يتسارع

مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وشن الاحتلال حربا على قطاع غزة استمرت 11 يوما واصل قطار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطواته المتسارعة ولم يتوقف.

وتنوعت أنشطة التطبيع بين اجتماعات سياسية وأخرى اقتصادية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتبادل البعثات الطلابية في الفترة بين 13 أبريل/نيسان الماضي والأول من يونيو/حزيران الجاري.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وامتد التصعيد في مايو/أيار إلى الضفة الغربية والمدن العربية داخل الخط الأخضر، وتحول إلى عدوان على غزة أسفر عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب.

التقرير التالي يرصد أبرز خطوات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل خلال هذه الفترة: