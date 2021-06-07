البث الحي
أخبار|أردن

الأردن.. هدوء حذر بعد اضطرابات أعقبت فصل النائب العجارمة من البرلمان

7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202104:22 PM (مكة المكرمة)

قال الأمن الأردني إن هدوءا يسود بعض مناطق لواء ناعور جنوبي العاصمة عمّان، بعد احتجاجات من مؤيدي النائب المفصول أسامة العجارمة الذي صوّت مجلس النواب بفصله بعد تصريحات اعتبرت مسيئة للمجلس والملك عبد الله الثاني.

وشهدت بعض مناطق لواء ناعور حركات احتجاجية بين الحين والآخر لمؤيدي العجارمة، كما شهدت مواجهات مع قوات الأمن والدرك اتخذت أشكالا عدة وانتقلت من مكان لآخر.

وفرضت قوات الدرك طوقا أمنياً على كافة أحياء ناعور، كما أكد الأمن أنه لن يسمح بعقد أي تجمعات تخالف القانون، وطالبت الحكومة المواطنين في بيان بعدم المشاركة في أي تجمعات داخل هذه المنطقة التي كانت مسرحا أمنيا منذ بدأت أزمة النائب المفصول.

وصوت مجلس النواب خلال جلسة طارئة على فصل العجارمة، بعد أن جمّد عضويته أولا بتهمة إهانة المجلس والنظام الداخلي له، ليعاود فصله في جلسة أمس بعد تصريحات له أمام أنصاره، وُصفت بأنها مسيئة للملك.

وصوّت لصالح قرار فصل العجارمة 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة، وكانت الحكومة استبقت جلسة النواب ببيان حذرت فيه من أنها ستتعامل بحزم مع أي تجمعات ومظاهر غير قانونية.

وفي خلفيات الأزمة، نقل مدير مكتب الجزيرة بعمان حسن الشوبكي أن مجلس النواب اعتبر أن العجارمة وجه له إساءة، وطُلب منه الاعتذار لكنه لم يفعل وفقا لزملائه، فتم تجميد عضويته، لتأخذ الأمور مسارا تصعيديا عبر ملامح استقطاب قبلي وانتقاد لنهج الحكم، رافقه قلق رسمي وأمني، في وقت تتأهب فيه الدولة لإعلان مسار إصلاحي وسياسي جديد أواخر الشهر الحالي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رئيس البرلمان اتهمه بالإساءة للملك والعشائر والأمن الأردني يطوق منطقته.. لهذه الأسباب فصل مجلس النواب أسامة العجارمة

بالأغلبية الساحقة صوت مجلس النواب الأردني على فصل النائب أسامة ‏العجارمة من عضويته، بعد أن صوت لصالح فصله من البرلمان 108 أعضاء من أصل 119 حضروا الجلسة ‏الطارئة التي دعا لها رئيس البرلمان.

6/6/2021

الأردن.. المدعي العام لمحكمة أمن الدولة يصدر اتهاما ضد الموقوفين بقضية "زعزعة الاستقرار"

أصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن اتهاما بحق الموقوفَيْن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن”، ومن المفترض أن يصدر فيما بعد لائحة الاتهام وموعد بدء المحاكمة.

2/6/2021
المزيد من أخبار

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)

ذا هيل: هل تستطيع الولايات المتحدة خوض حرب على أربع جبهات؟

إحدى حاملات الطائرات الأميركية في بحر الفلبين (رويترز)

بوتين يوقع قانونا يخرج روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح

معاهدة &#34;السماوات المفتوحة&#34; أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة بأوروبا بعد الحرب الباردة (أسوشيتد برس)

برنامج "ما خفي أعظم" يبعث الأمل.. أهالي الأسرى بغزة يرتقبون وعود القسام بحرية أبنائهم

كتائب القسام تحتفظ بـ 4 أسرى إسرائيليين (الأناضول)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)
logo

الحرب التركية الفرنسية.. لماذا يخشى الفرنسيون الأتراك في غرب أفريقيا؟