البث الحي
أخبار|باكستان

أبرز حوادث القطارات في باكستان

حوادث القطارات من الكوارث المتكررة في باكستان (الفرنسية)
حوادث القطارات من الكوارث المتكررة في باكستان (الفرنسية)
7/6/2021

أكدت مصادر رسمية وطبية في إقليم السند جنوب باكستان، اليوم الاثنين، سقوط عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطاري ركاب في المنطقة.

وتعتبر حوادث القطارات من الكوارث المتكررة في هذا البلد، وتاليا عرض لأبرز حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة:

  •  يوليو/تموز 2020 مقتل 20 شخصا في تصادم قطارين في منطقة شيخ بوره في إقليم البنجاب (وسط).
  •   فبراير/شباط 2020 مقتل 19 شخصا وجرح 30 في منطقة روري بإقليم السند الجنوبي في تصادم قطارين.
  •  ديسمبر/كانون الأول 2018 مقتل 4 طلاب حينما اصطدم قطار بحافلة مدرسية في منطقة ناريوال بالبنجاب.
  •  سبتمبر/أيلول 2018 خرجت 11 عربة قطار عن مسارها في السند بمنطقة ساهي وال، دون أضرار بشرية.
  • سبتمبر/أيلول من نفس العام جرح 20 مسافرا في منطقة أتك قرب بيشاور نتيجة انقلاب عربات قطار.
  • أكتوبر/تشرين الأول 2019 قتل 75 شخصا في حريق بأحد القطارات لم تعرف أسبابه حتى الآن، في منطقة رحيم يار خان في البنجاب.
  • يناير/كانون الثاني 2017 اصطدام قطار بسيارة في منطقة غوجرا والا قرب لاهور مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.
  • يوليو/تموز 2016 مقتل 21 شخصا في إقليم بلوشستان بسبب حادث قطار، وصف بأنه عمل "إرهابي".
  • نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مقتل 20 شخصا في بلوشستان نتيجة خروج قطار عن مساره.وقد سبق ذلك عشرات الحوادث المتفرقة التي نتجت عن زراعة قنابل على خطوط السكك الحديدية بإقليمي السند وبلوشستان، وبعضها نجم عن أمطار غزيرة وفيضانات وأخطاء بشرية.
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رابط خارجي

هل يعفي تقرير النيابة المصرية عن حادث قطاري الصعيد وزير النقل من مسؤوليته؟

خلصت النيابة العامة المصرية في تقريرها بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج إلى أن تعاطي المخدرات والتزوير وترك أبراج المراقبة وقت العمل أبرز أسباب الحادث، فهل يعفي ذلك وزير النقل من مسؤوليته؟

12/4/2021
المزيد من أخبار

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)

ذا هيل: هل تستطيع الولايات المتحدة خوض حرب على أربع جبهات؟

إحدى حاملات الطائرات الأميركية في بحر الفلبين (رويترز)

بوتين يوقع قانونا يخرج روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح

معاهدة &#34;السماوات المفتوحة&#34; أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة بأوروبا بعد الحرب الباردة (أسوشيتد برس)

برنامج "ما خفي أعظم" يبعث الأمل.. أهالي الأسرى بغزة يرتقبون وعود القسام بحرية أبنائهم

كتائب القسام تحتفظ بـ 4 أسرى إسرائيليين (الأناضول)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)
logo

الحرب التركية الفرنسية.. لماذا يخشى الفرنسيون الأتراك في غرب أفريقيا؟