أبرز حوادث القطارات في باكستان

أكدت مصادر رسمية وطبية في إقليم السند جنوب باكستان، اليوم الاثنين، سقوط عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطاري ركاب في المنطقة.
وتعتبر حوادث القطارات من الكوارث المتكررة في هذا البلد، وتاليا عرض لأبرز حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة:
- يوليو/تموز 2020 مقتل 20 شخصا في تصادم قطارين في منطقة شيخ بوره في إقليم البنجاب (وسط).
- فبراير/شباط 2020 مقتل 19 شخصا وجرح 30 في منطقة روري بإقليم السند الجنوبي في تصادم قطارين.
- ديسمبر/كانون الأول 2018 مقتل 4 طلاب حينما اصطدم قطار بحافلة مدرسية في منطقة ناريوال بالبنجاب.
- سبتمبر/أيلول 2018 خرجت 11 عربة قطار عن مسارها في السند بمنطقة ساهي وال، دون أضرار بشرية.
- سبتمبر/أيلول من نفس العام جرح 20 مسافرا في منطقة أتك قرب بيشاور نتيجة انقلاب عربات قطار.
- أكتوبر/تشرين الأول 2019 قتل 75 شخصا في حريق بأحد القطارات لم تعرف أسبابه حتى الآن، في منطقة رحيم يار خان في البنجاب.
- يناير/كانون الثاني 2017 اصطدام قطار بسيارة في منطقة غوجرا والا قرب لاهور مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.
- يوليو/تموز 2016 مقتل 21 شخصا في إقليم بلوشستان بسبب حادث قطار، وصف بأنه عمل "إرهابي".
- نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مقتل 20 شخصا في بلوشستان نتيجة خروج قطار عن مساره.وقد سبق ذلك عشرات الحوادث المتفرقة التي نتجت عن زراعة قنابل على خطوط السكك الحديدية بإقليمي السند وبلوشستان، وبعضها نجم عن أمطار غزيرة وفيضانات وأخطاء بشرية.