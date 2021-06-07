أبرز حوادث القطارات في باكستان

أكدت مصادر رسمية وطبية في إقليم السند جنوب باكستان، اليوم الاثنين، سقوط عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطاري ركاب في المنطقة.

وتعتبر حوادث القطارات من الكوارث المتكررة في هذا البلد، وتاليا عرض لأبرز حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة: