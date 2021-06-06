زيارة ستثير غضب بكين.. وفد من الكونغرس الأميركي يصل تايوان

وصل 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى تايوان، لإجراء مباحثات مع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون وكبار المسؤولين في الجزيرة تتناول قضايا الأمن وغيرها، في زيارة ستثير غضب الصين على الأرجح.

وقال المعهد الأميركي في تايوان إن الوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتايوان، والأمن الإقليمي وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

ويضم الوفد 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وهم الديمقراطيان تامي داكويرث وكريستوفر كونز والجمهوري دان سوليفان، ووصلوا على متن طائرة عسكرية أميركية إلى مطار سونغشان في تايبيه صباح اليوم الأحد.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتهدد باستخدام القوة في حالة إعلان استقلالها رسميا أو في حال أي تدخل أجنبي.

ولا تمتلك الولايات المتحدة أي تمثيل دبلوماسي في تايوان، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 للاعتراف ببكين ممثلا رسميا وحيدا للصين، ورغم ذلك لا تزال واشنطن أقوى حليف لتايوان والمصدر الأول لأسلحتها، مما يثير اعتراضات من قبل الصين.