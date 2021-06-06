المصائب لا تأتي فرادي.. لصوص ماشية يقتلون العشرات وغرق قارب يودي بحياة 13 في نيجيريا

أقدمت عصابة من لصوص الماشية على قتل 66 شخصا في هجمات شنّتها على 7 قرى في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا، كما أودى حادث غرق مركب صغير بحياة 13 شخصا عادوا لتوهم من حفل زفاف.

وقالت شرطة ولاية كيبي إن عشرات المسلحين الذين يستقلون دراجات نارية هاجموا 7 قرى مجاورة في منطقة دانكو-واساغو، يوم الخميس، مضيفة أنها أحصت مقتل 66 شخصا في هذه الهجمات.

ولفت المتحدث باسم الشرطة، ويدعى نافع أبو بكر، إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مدى الدمار الذي ألحقه قُطّاع الطرق، وكذلك للبحث عن مزيد من الجثث.

وقال أبو بكر إن الشرطة انتشرت بالمنطقة تحسبا لمزيد من الهجمات، وقد فر سكان القرى المتضررة من منازلهم.

وتعد مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا مراكز لعصابات إجرامية من لصوص الماشية الذين يدهمون القرى، ويختطفون السكان للحصول على فديات مالية بعد نهب المنازل وحرقها.

وأول أمس الجمعة، قتل 12 مزارعا في هجوم شنه مسلحون على مزارعين يعملون في حقولهم بولاية زامفارا شمال غرب البلاد.

صلاة الجنازة على ضحايا غرق مركب الأسبوع الماضي (رويترز)

غرق مركب

وفي حادثة أخرى، أعلن مسؤولون أن 13 شخصا من عائلة واحدة لقوا حتفهم بولاية سوكوتو (شمال غرب) عندما انقلب قارب يقل مدعوين لحفل زفاف، بعد أسبوع من فقدان 150 شخصا في حادث آخر من هذا النوع.

وكان القارب يقل 18 شخصا عائدين من حفل زفاف بمنطقة شاغاري عندما انقلب القارب أول أمس. وقال محمد بيلو المتحدث باسم حكومة ولاية سوكوتو "13 شخصا كانوا مسافرين من دوروا إلى قرية جينغا لقوا مصرعهم" في حادث القارب.

ويؤدي الازدحام والأحوال الجوية وانعدام الصيانة إلى حوادث متكررة للقوارب النهرية بالممرات المائية النيجيرية.

وقد لقي عشرات التجار حتفهم عندما شطر قاربهم المحمّل وغرق في نهر النيجر بولاية كيبي المجاورة الأسبوع الماضي، وكان القارب ينقل 180 راكبا نجا 20 منهم فقط، وانتشل رجال الإنقاذ 96 جثة بعد أيام من البحث.