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أخبار|أفغانستان

قتلى بغارات للجيش الأفغاني ضد طالبان والحركة توسع نفوذها جنوبي البلاد

الجيش الأفغاني قال إنه استهدف مسلحي حركة طالبان في قاعدة مهجورة (الأناضول)
الجيش الأفغاني قال إنه استهدف مسلحي حركة طالبان في قاعدة مهجورة (الأناضول)
5/6/2021

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا -بينهم مدنيون- في غارات جوية شنها الجيش الأفغاني أمس الجمعة.

وقال الجيش في بيان إن 20 شخصا قتلوا في غارات جوية استهدفت مسلحي حركة طالبان أثناء قيامهم بنهب قاعدة عسكرية مهجورة في منطقة نهر سراج بإقليم هلمند جنوبي البلاد.

وأوضح البيان أنه إلى جانب قتلى مسلحي طالبان سقط عدد من المدنيين -دون ذكر رقم- تصادف وجودهم في المكان وقت استهداف عناصر الحركة.

في المقابل، نشرت طالبان بيانا قالت فيه إن الغارة أسفرت عن مقتل 30 شخصا، كلهم من المدنيين، واتهم الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان الجيش باستهداف المدنيين.

طالبان توسع نفوذها

على صعيد آخر، قال مسؤولون أفغان إن مقاتلي حركة طالبان استولوا على منطقتين في إقليمين مختلفين بأفغانستان أمس، مما زاد المكاسب العسكرية للحركة في الآونة الأخيرة.

وقال عضوا المجلس المحلي لإقليم زابل (جنوبي البلاد) أسد الله كاكار وعبد الرحمن حوتاك إن المسلحين سيطروا على منطقة شنكاي في الإقليم بعد أسبوع من قتال عنيف وحصار للمنطقة، وأضافا أن المسلحين نجحوا في قطع جميع طرق الإمداد إلى المنطقة قبل اجتياحها.

في غضون ذلك، أكد أعضاء المجلس المحلي لإقليم دايكوندي المجاور أن منطقة جيزاب في إقليم أوروزجان المجاور (جنوبي البلاد) أصبحت أيضا تحت سيطرة طالبان بعد معركة طويلة بين قوات الأمن ومقاتلي طالبان، كما أفاد عضو البرلمان عن أوروزجان بسم الله جان محمد بسقوط المنطقة في أيدي طالبان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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