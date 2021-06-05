ذكرى حصار قطر.. نهاية اختبار صعب تحققت فيه إنجازات

تصادف اليوم السبت ذكرى مرور 4 سنوات منذ فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على دولة قطر بزعم دعمها الإرهاب.

انتهى الحصار قبل أن يتم العام الرابع، ورغم ما مثله من اختبار صعب فإنه شكل للدوحة فرصة لتحقيق اكتفاء ذاتي، ولا سيما في أمنها الغذائي والصناعي.

في مطلع العام الحالي نجحت مساعي المصالحة وتوجت بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للسعودية بعد إتمام إجراءات رفع الحصار عن بلده.

شكل الحصار ذكرى وعبرة وفكرة بأن من لا يتبع السرب دائما ليس بالضرورة أن يكون مخطئا فقد يكون قائدا.