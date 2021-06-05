كردستان العراق.. قتلى من البشمركة بكمين لحزب العمال الكردستاني وبغداد تتوعد

قالت حكومة إقليم كردستان العراق إن 5 من أفراد قوات البشمركة قتلوا اليوم السبت في هجوم نفذه عناصر من حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبال متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك، وقد توعد الجيش العراقي بالقصاص من حزب العمال على هذا الهجوم.

وذكر بيان لوزارة البشمركة في حكومة الإقليم أن 5 من البشمركة قتلوا، وأصيب 4 آخرون في كمين نصبه مسلحو حزب العمال في جبال متين.

وذكرت مصادر من حزب العمال الكردستاني أن البشمركة بدأت إرسال قواتها إلى مناطق سيطرة الحزب في جبال متین، دون أن تشير إلى الهجوم.

وعقب الهجوم، قالت رئاسة إقليم كردستان العراق إن حزب العمال الكردستاني "يشكل تهديدا للسلام والاستقرار"، مشددة على ضرورة وضع حد لتصرفات الحزب وممارساته المستمرة منذ 30 عاما.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول -في بيان- إن الجيش سيرد على هجوم حزب العمال الكردستاني، واصفا إياه بالاعتداء الإرهابي الجبان، وأضاف أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، و"سوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل".

البشمركة تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مناطق انتشار حزب العمال الكردستاني المواجهة قادمة لامحالة pic.twitter.com/nPT7t16oY8 — othman_alkneter (@OtmanAlkneter) June 5, 2021

كما أدان القنصل البريطاني العام في أربيل (عاصمة إقليم كردستان) جيمس ثورنتون الهجوم الذي نفذه حزب العمال على قوات البشمركة، وقدم -في تغريدة على حسابه في تويتر- تعازيه لذوي الضحايا.

تبرير الاستهداف

في المقابل، بررت ما تسمى قوات الدفاع الشعبي، وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني -في بيان لها- نصب الكمين لقوات البشمركة، بوجود تحرك لهذه القوات في مناطق نفوذ الحزب في جبال متين، واصفة هذا التحرك بأنه بمثابة طعنة في الظهر، مضيفة أن المنطقة هي منطقة سيطرتها، ومنطقة حرب بين الحزب والقوات التركية.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما يحتل 515 من القرى، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني. ويشن حزب العمال هجمات بين الفترة والأخرى على القوات العراقية، بما فيها قوات البشمركة، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.