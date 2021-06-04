كورونا.. أستراليا تكتشف إصابات بسلالة دلتا الفتاكة وبريطانيا تضيف 3 دول عربية للقائمة الحمراء

قالت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة إنها اكتشفت إصابات بسلالة من فيروس كورونا هي ضمن السلالات الأكثر فتكا في العالم، مما يثير المخاوف من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالمرض، في حين أضافت بريطانيا 3 دول عربية إلى القائمة الحمراء، والتي يلزم القادمين منها الخضوع لحجر فندقي لمدة 11 يوما.

وذكرت سلطات مقاطعة فيكتوريا الأسترالية أنها رصدت لأول مرة إصابات بسلالة دلتا الأكثر فتكا، والتي ظهرت لأول مرة منذ أشهر في الهند، حيث تسببت في طفرة كبيرة بضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السلطات الصحية في المقاطعة الأسترالية أن سلالة دلتا رصدت لدى اثنين من أسرة واحدة سافرا إلى مقاطعة نيو ساوث ويلز المجاورة قبل أسبوعين.

وتجاهد سلطات فيكتوريا -وهي ثاني أكبر المقاطعات الأسترالية سكانا- لمحاربة موجة جديدة من تفشي الوباء بعد أكثر من 3 أشهر من عدم تسجيل أي إصابة بالمرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت سلالة دلتا ضمن 4 سلالات من كورونا الأكثر إثارة للقلق بسبب سرعة انتشارها.

وضع بريطانيا

وفي سياق متصل، قالت السلطات الصحية في بريطانيا إن سلالة دلتا هي الأكثر انتشارا في البلاد، وإنها قد تسبب في ارتفاع عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات للعلاج من المرض.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر من أنه قد يؤخر تنفيذ خطط تخفيف القيود الاحترازية المرتبطة بمحاربة الوباء، وذلك بالنظر إلى تسجيل إصابات بسلالة دلتا.

هيئة الصحة العامة في إنجلترا: سلالة " دلتا "من فيروس كورونا والتي رُصدت للمرة الأولى في الهند هي أكثر السلالات انتشارا حاليا في بريطانيا وقد تزيد احتمالات دخول المصابين المستشفى مقارنة بالسلالة ألفا. — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) June 3, 2021

وفي بريطانيا أيضا، أفادت بيانات رسمية أمس الخميس بتسجيل 5274 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 26 مارس/آذار الماضي.

وحسب الأرقام الجديدة، بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 4 ملايين و499 ألفا و878 مصابا، توفي منهم 127 ألفا و812، وتعافى 4 ملايين و296 ألفا و244 شخصا.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 39 مليون شخص في البلاد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من الفيروس، مضيفة أن نصف البالغين حصلوا على الجرعتين.

وتحتل بريطانيا المركز السابع على مستوى العالم من حيث إجمالي الإصابات، والسادس من حيث عدد الوفيات.

القائمة الحمراء

وأضافت بريطانيا 7 دول إلى قائمتها الحمراء، وهي الدول التي يجب على القادمين منها الخضوع لحجر فندقي لمدة 11 يوما بتكلفة قدرها 1750 جنيها إسترلينيا للفرد (2468 دولارا)، والدول الجديدة هي مصر، والبحرين، والسودان، وسريلانكا، وأفغانستان، وكوستاريكا، وترينيداد وتوباغو، لتضم القائمة أكثر من 50 دولة، معظمها دول أميركا الجنوبية وأفريقيا.

وأوردت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن قرار وزارة النقل إضافة الدول السبع إلى القائمة الحمراء سيدخل حيز التطبيق الثلاثاء المقبل من الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينتش).

كما أزالت بريطانيا اسم البرتغال من قائمتها الخضراء، وهي الدول التي يعفى القادمون منها من الحجر الصحي.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن القرار اتخذ بعد اكتشاف متغيرات فيروسات تاجية في البرتغال.

وقد أثار القرار غضب شركات الطيران "إيزي جت" (EasyJet)، والخطوط الجوية البريطانية، ومطار هيثرو في لندن الذي اتهم الحكومة بمحاولة عزل البلاد عن بقية العالم.

من ناحية أخرى، أفاد إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أعطيت في كل أنحاء العالم، فيما قررت دول عدة بدء حملة التلقيح للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما.

وحقنت ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة بعد أقل من 6 أشهر على بدء حملات التلقيح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية.

وخلال 5 أشهر حتى 24 أبريل/نيسان الماضي تم إعطاء مليار جرعة، وخلال شهر ونصف الشهر مليار جرعة أخرى.

ومن الدول التي تتصدر قائمة الأكثر تلقيحا إسرائيل (60%)، وكندا (59% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل)، وبريطانيا (58.3%)، وتشيلي (56.6%)، والولايات المتحدة (51%)، في حين تلقى 39% فقط من سكان دول الاتحاد الأوروبي اللقاح، وفي أفريقيا لم تتجاوز نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل 2% فقط.