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مقتل 6 أطفال في حريق بمؤسسة عقابية للأحداث في القاهرة

مصر شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الحرائق في منشآت عامة وخاصة (الأوروبية-أرشيف)
مصر شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الحرائق في منشآت عامة وخاصة (الأوروبية-أرشيف)
4/6/2021

أسفر حريق اندلع في مؤسسة عقابية للأحداث بالعاصمة المصرية القاهرة عن مقتل 6 أطفال وإصابة 19 آخرين، وفقا لما قاله مسؤولون أمنيون وقضائيون اليوم الجمعة.

واندلع الحريق مساء أمس الخميس في أحد أجنحة المؤسسة الواقعة بحي المرج شرقي القاهرة.

ووفقا لما أوردته صحف محلية فإن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لقوا حتفهم جراء حروق شديدة وليس بسبب الاختناق.

ونقلت التقارير الصحفية أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة أظهرت أن النيران اشتعلت جراء تماس كهرباء في جهاز لتسخين المياه داخل الجناح الذي يحتجز فيه الأطفال.

وأضافت أن المشرف عن الجناح كان قد أغلق الباب على الأطفال قبل دقائق من الحريق، وأنهم لم يتمكنوا من الخروج عندما شبت النيران.

ونفى مسؤولون في المؤسسة لدى استجوابهم مسؤوليتهم عن الحريق وقالوا إن إغلاق الأجنحة على الأطفال إجراء طبيعي لأنهم يخضعون للتأهيل.

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة عددا من الحوادث المماثلة، وقد قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في مارس/آذار الماضي في حريق بمصنع للنسيج شرق القاهرة.

وفي مارس/آذار 2020، قتل 7 مرضى في حريق بأحد المستشفيات في دلتا مصر.

المصدر : الصحافة المصرية + الفرنسية

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