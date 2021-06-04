مقتل 6 أطفال في حريق بمؤسسة عقابية للأحداث في القاهرة

أسفر حريق اندلع في مؤسسة عقابية للأحداث بالعاصمة المصرية القاهرة عن مقتل 6 أطفال وإصابة 19 آخرين، وفقا لما قاله مسؤولون أمنيون وقضائيون اليوم الجمعة.

واندلع الحريق مساء أمس الخميس في أحد أجنحة المؤسسة الواقعة بحي المرج شرقي القاهرة.

ووفقا لما أوردته صحف محلية فإن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لقوا حتفهم جراء حروق شديدة وليس بسبب الاختناق.

ونقلت التقارير الصحفية أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة أظهرت أن النيران اشتعلت جراء تماس كهرباء في جهاز لتسخين المياه داخل الجناح الذي يحتجز فيه الأطفال.

وأضافت أن المشرف عن الجناح كان قد أغلق الباب على الأطفال قبل دقائق من الحريق، وأنهم لم يتمكنوا من الخروج عندما شبت النيران.

عاجل | #وزيرة_التضامن تقول إن حريق المؤسسة العقابية بـ #المرج نشب بعنبر به 25 طفلًا تم إنقاذ 19 منهم مؤكدة تقديم الدعم النفسي لهم وخالص العزاء لأسر المتوفين pic.twitter.com/3lq2X66jY8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 4, 2021

🛑مأساة: نشوب حريق في المؤسسه العقابية في المرج

مشرف المؤسسه قفل الباب علي الاولاد

النتيجة وفاة ٦ وإصابة ١٥..#منقول عن محامي .

أغلب المؤسسات الاجتماعية والتعليمية في #مصر لا يتوافر فيها عوامل الأمان والخروج الامن لحظة حدوث طوارئ. إنا لله وإنا اليه راجعون. — Nabil Sameh (@MesrNabil2000) June 4, 2021

#حريق_احداث_المرج تبين من التحقيقات أن الموظف المسؤول عن هذا العنبر لم يكن موجودا داخل المؤسسة وغادر مكان عمله بعد أن أغلق باب العنبر بالمفتاح.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه220 — ابن مصر 🇪🇬 (@DR_Nooooor) June 4, 2021

ونفى مسؤولون في المؤسسة لدى استجوابهم مسؤوليتهم عن الحريق وقالوا إن إغلاق الأجنحة على الأطفال إجراء طبيعي لأنهم يخضعون للتأهيل.

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة عددا من الحوادث المماثلة، وقد قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في مارس/آذار الماضي في حريق بمصنع للنسيج شرق القاهرة.

وفي مارس/آذار 2020، قتل 7 مرضى في حريق بأحد المستشفيات في دلتا مصر.