الجزائر.. أكبر حزب إسلامي لن يشارك في الحكومة

أعلنت حركة مجتمع السلم في الجزائر (أكبر حزب إسلامي) -أمس الثلاثاء- أنها لن تكون جزءا من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحزب عبد الرزاق مقري، عقب نهاية اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة (أكبر هيئة بالحزب)؛ للنظر في عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال مقري إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقيادة الحزب أبلغت هذا القرار للرئيس عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الأحد الماضي وفدا من الحركة بقيادة مقري، ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو/حزيران الجاري، من أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة.

ولم توضح الحركة سبب رفضها المشاركة في الحكومة، ولكن مقري سيعقد -اليوم الأربعاء- مؤتمرا صحفيا لشرح الموقف.

والخميس الماضي، قَبِل تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) في الثاني من أبريل/نيسان 2019 من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا النتائج بـ98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون بالمرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.

فيما حصل حزب جبهة المستقبل (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب حركة البناء الوطني (إسلامية) على 39 مقعدا.

وبهذه النتائج، يتطلب تشكيلُ أغلبية داخل البرلمان تحالفَ 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.

من جهة أخرى، حذّر رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة مما سماها أطرافا وجهات تسعى للنيل من تراب الجزائر واستقراره.

وقال شنقريحة -خلال جولة تفقدية في ورقلة قرب الحدود الشرقية- إن الجيش مطالب ببذل مزيد من الجهود في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة بالمنطقة، على حد وصفه.