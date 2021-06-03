يسمي التعويضات لذوي القتلى "عطايا".. الجيش الأميركي يقر بقتله 23 مدنيا في 2020

ذكر تقرير البنتاغون أنه رغم رصد الكونغرس لوزارة الدفاع ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات لعائلات المدنيين الذين قضوا بعمليات للجيش الأميركي؛ فإنّ أيا من هذه العائلات لم تحصل على أي تعويضات، والتي تسميها واشنطن "عطايا".

اعترف الجيش الأميركي أنه قتل -خلال العمليات التي نفذها حول العالم عام 2020- 23 مدنيا، غالبيتهم بأفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) -في تقرير نشر أمس الأربعاء- إنها تقدر بأن 23 مدنيا قتلوا، وأن 10 آخرين أصيبوا بجروح في 2020 بعمليات للجيش الأميركي.

ووفقا للتقرير -الذي يُلزم الكونغرس البنتاغون منذ 2018 بإعداده سنويا وينشر الجزء العلني منه، في حين يبقي جزءا آخر سريا- فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان (20 قتيلا)، في حين قتل مدني واحد في كل من الصومال (فبراير/شباط 2020)، والعراق (مارس/آذار)، إضافة إلى قتيل آخر لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية بين عامي 2017 و2019، حيث تم الاعتراف بمقتل 65 مدنيا وجرح 22 آخرين، غالبيتهم في سوريا واليمن.

تعويضات الضحايا

ذكر تقرير البنتاغون أنه رغم رصد الكونغرس لوزارة الدفاع ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات لعائلات المدنيين الذين قضوا بعمليات للجيش الأميركي؛ فإنّ أيا من هذه العائلات لم تحصل على أي تعويضات، والتي تسميها واشنطن "عطايا"، لأنها ترى أن دفعها يتم بدافع أخلاقي وليس بدافع قانوني.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حصيلة الضحايا المدنيين التي نشرها البنتاغون هي أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصصة تتابع ملف الضحايا المدنيين لنشاط الجيش الأميركي.

ضحايا القصف الأميركي باليمن.. قتل بلا عزاء http://t.co/ZMtxakKebH — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 25, 2014

فقد أحصت منظمة "إيروورز" (Airwars) مقتل 102 من المدنيين العام الماضي في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم؛ أي أكثر بـ5 مرات مما أقر به البنتاغون، ونقلت المنظمة غير الحكومية عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (UNAMA) أن العام 2020 سجل مقتل 89 مدنيا وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفّذتها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأفغانستان.

وقدرت "إيروورز" ومنظمات غير حكومية أن عدد المدنيين الذين سقطوا في الصومال جراء عمليات الجيش الأميركي هناك بلغ 7 في العام الماضي، ونقلت المنظمة عن مصادر محلية في سوريا والعراق أن 6 مدنيين قتلوا في العمليات العسكرية الأميركية بالبلدين في 2020.

وفي السياق نفسه، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن "التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب"، وأعربت هينا شامسي -المسؤولة عن برنامج الأمن القومي داخل الاتحاد- عن ذهولها من أن البنتاغون لم يعرض أو يدفع في 2020 أي تعويض لأسر القتلى المدنيين وللجرحى، على الرغم من تخصيص الكونغرس أموالا لهذه الغاية.