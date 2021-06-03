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خلال اتصال مع ولي العهد السعودي.. وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام واشنطن بمساعدة الرياض ودفع جهود السلام باليمن

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لولي العهد السعودي التزام واشنطن بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها وشعبها (الفرنسية-أرشيف)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لولي العهد السعودي التزام واشنطن بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها وشعبها (الفرنسية-أرشيف)
2/6/2021

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التزام واشنطن بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي -في بيان- إن أوستن بحث خلال اتصاله بولي العهد السعودي الأمن الإقليمي، لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وكان السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر التقى -في وقت سابق أمس الأربعاء- المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه تمت خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار في اليمن كأولوية إنسانية قصوى للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

المصدر : الجزيرة
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