غوتيريش يدعو لعدم التصعيد.. قصف يستهدف قوات التحالف الدولي بسوريا وبلينكن: نأمل أن تكون رسالة غارة الأحد قد وصلت

أعلنت وسائل إعلام عراقية مقرّبة من الحشد الشعبي مساء الاثنين، أن قصفا صاروخيا استهدف قوات التحالف الدولي في دير الزور بسوريا، بالتزامن مع توعد فصائل عراقية الولايات المتحدة بعد غارة أميركية خلّفت قتلى ينتمون لأحد فصائل "الحشد".

وقالت مصادر محلية سورية إن القصف طال محيط حقل العمر النفطي، وتحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بقذائف.

وقالت الوكالة نفسها إن القوات الأميركية تدعم قواعدها بريف الحسكة بـ60 آلية محملة بإمدادات لوجستية.

وتوعدت كتائب "حزب الله العراقي" -اليوم الاثنين- بتصعيد وتيرة الهجمات على القوات الأميركية في البلاد، ردا على غارة جوية شنتها واشنطن على أحد فصائل "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية.

وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى للجزيرة أنها على "علم بتقارير عن قصف في محيط حقل العمر فيسوريا ونقوم بدراستها".

وذكر متحدث عسكري أميركي أن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار وفق تقارير أولية.

قصف أميركي

ومساء الأحد، أعلن فصيل "كتائب سيد الشهداء" مقتل 4 من عناصره في هجوم جوي أميركي، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الغارة جاءت ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها فصائل مدعومة من إيران على مصالح أميركية بالعراق.

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري -عبر تويتر- إن "الإجرام والطغيان في نهج وسلوك العدو الأميركي لا يمكن رده بالاستنكار والاعتراض، بل يجب أن يكون ردعه ردعا عمليا ودقيقا ومستمرا".

كما دعا القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية إلى "العمل مع إخوتهم في المقاومة لنيل شرف تحرير الأرض من الاحتلال".

ولاقت الغارة الجوية الأميركية إدانات من بغداد والجيش العراقي والحشد الشعبي، وفصائل مسلحة ضمن "الحشد" مقربة من إيران توعّدت بالانتقام من واشنطن، وفق بيانات.

هجمات ضد أميركا

وفي الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة تحمل متفجرات تستهدف السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية ضمن "الحشد الشعبي" مقربة من إيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقالت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) إن وزارة الدفاع الأميركية رصدت لأسابيع قبل غارات الأحد هجمات بطائرات مسيرة من قبل مليشيات موالية لإيران ضد القوات الأميركية.

وأضافت المجلة أن الضربات الأميركية تسلط الضوء على التهديد المتزايد على القوات الأميركية وحلفائها، والنفوذ المتزايد الذي بنته إيران من خلال قواتها بالوكالة في العراق وسوريا، بحسب المجلة.

وأشارت إلى أن الضربات الأميركية يمكن أن تعقّد المحادثات الهشة بين إدارة بايدن وإيران، للعودة إلى الاتفاق النووي.

بتوجيه من بايدن

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي -في بيان- أنه "بتوجيه من الرئيس (الأميركي جو) بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية (…) غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية"، مشيرا إلى أن بايدن أعطى توجيهاته "بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع" الهجمات المستمرة التي تشنها جماعات مدعومة من إيران وتستهدف المصالح الأميركية في العراق.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -أثناء زيارة إلى روما بعد ظهر الاثنين- إن خطوة الدفاع عن النفس هذه للقيام بما يلزم لمنع أي هجمات أخرى، تبعث برسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المستهدفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -الاثنين- إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا الأحد، تهدف إلى الحد من خطر التصعيد.

وأضافت ساكي أن البيت الأبيض أخطر أعضاء معنيين بالمسألة في الكونغرس قبل الضربات، ولا يزال على اتصال بالحلفاء في المنطقة.

لا للتصعيد

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب التصعيد، على خلفية الغارة الأميركية التي استهدفت قوات بالحشد الشعبي في العراق على الحدود مع سوريا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الاثنين في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من الغارة الأميركية، قال دوجاريك "نحن على دراية بالتقارير التي تحدثت عن الغارة الجوية في منطقة الحدود العراقية السورية، والأمين العام يظل قلقا بشأن الوضع المتقلب في المنطقة".

وأضاف أن الأمين العام يجدد دعوته كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي مخاطرة بالتصعيد، والذي يمكن أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسويات سلمية لتوترات المنطقة.

تنديد عراقي

من جهته، ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -الاثنين- بالضربات التي اعتبرها "انتهاكاً سافراً لسيادة العراق".

وقال في بيان "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات"، داعياً إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله".

واستهدفت الضربات الأميركية -وفق واشنطن- منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين بسوريا وموقع واحد في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "ما تقوم به الولايات المتحدة يزعزع أمن المنطقة"، معتبرا أن من "ضحايا زعزعة الاستقرار في المنطقة ستكون الولايات المتحدة نفسها".

ودانت سوريا "العدوان الأميركي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية"، وفق بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

واعتبرت الخارجية السورية أن الضربة الأميركية "انتهاك فاضح لحرمة الأراضي السورية والعراقية".

وتُشكّل الضربات الجوية يوم الأحد، ثاني هجوم أميركي من نوعه على فصائل مدعومة من إيران في سوريا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. ففي فبراير/شباط، قتل أكثر من 20 مقاتلاً عراقياً في ضربات أميركية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق مصادر حقوقية.