في أول اتصال بينهما.. السيسي وبينيت يتفقان على لقاء قريب

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين على لقاء "قريب".

ووفق بيانين أحدهما من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والآخر من الرئاسة المصرية، فقد أجرى السيسي اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بينيت اتفق مع السيسي على لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعده.

وأضاف البيان ذاته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم الشكر لجهود مصر في "تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، والوساطة في الملف الفلسطيني، وإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

فيما أوضح بيان الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى "الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين (..) وجهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".

وأكد السيسي خلال الاتصال على أهمية دعم جهود بلاده في "إعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية"، حسب البيان نفسه.

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين السيسي وبينيت منذ تسلم الأخير مهام منصبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة استمر 11 يوما في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن استشهاد 290 وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ باتجاه كافة المدن الإسرائيلية.

وتعهدت كل من مصر وقطر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة على المساعدات.

وتقول إسرائيل إن هذه الجهود لن تمضي قدما إلا إذا تحققت انفراجة في جهود العثور على جنديين إسرائيليين فقدا أثناء مهمة في غزة في حرب عام 2014 واثنين من المدنيين تسللا كل على حدة إلى القطاع.

وتقول حكومة غزة إن 2200 منزل دمرت ولحقت أضرار بنحو 37 ألف منزل بسبب العدوان الإسرائيلي على مدى 11 يوما من القتال.