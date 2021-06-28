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الرئيس الأميركي ونظيره الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني والاحتياجات العسكرية لتل أبيب

بايدن (يمين) سيبلغ ريفلين أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي (الأوروبية-أرشيف)
بايدن (يمين) سيبلغ ريفلين أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي (الأوروبية-أرشيف)
28/6/2021

يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الإسرائيلي الذي أوشكت ولايته على الانتهاء رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض اليوم الاثنين لإجراء مناقشات موسعة بشأن مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ويُعقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو، إذ يعمل المسؤولون الأميركيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.

يأتي لقاء بايدن بريفلين وسط قلق في إسرائيل إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني -الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018- بخطى بطيئة خلال جولات المفاوضات في فيينا.

وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يبلغ بايدن الرئيس الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في الهدف نفسه، وهو عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي. وأضاف أن بايدن سيؤكد على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ومن المنتظر أيضا أن يناقش الزعيمان الحرب التي خاضتها إسرائيل طوال 11 يوما مع غزة، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.

ومن المقرر أن يترك ريفلين منصبه في السابع من يوليو/تموز القادم بعد أن أمضى 7 سنوات في منصبه وسيحل محله رئيس الوكالة اليهودية إسحق هرتزوغ.

ويوم أمس الأحد، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في روما، وتناول اللقاء عدة قضايا متصلة بالمنطقة، وأبرزها إيران، وشدد الوزير الأميركي على أن بعض آراء البلدين قد تكون مختلفة، لكن الأساس هو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

في المقابل، أعرب لبيد عن قلقه إزاء المحادثات الجارية بشأن إيران، لكنه تعهد باتباع نهج أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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