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أميركا تحذر من وقفه.. إيران: لا قرار بشأن تمديد اتفاق المراقبة مع وكالة الطاقة الذرية

طهران أوقفت في فبراير/شباط الماضي اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بعمليات تفتيش إضافية للمواقع النووية الإيرانية، وتم تمديد بعض عمليات التفتيش بموجب اتفاق مؤقت انتهى الخميس الماضي.

مؤتمر صحفي مشترك بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (يمين) ومدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية (الأوروبية-أرشيف)
مؤتمر صحفي مشترك بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (يمين) ومدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية (الأوروبية-أرشيف)
28/6/2021

قالت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الاثنين- إن طهران لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد اتفاق المراقبة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة، بينما دعت باريس طهران لاستئناف تعاونها مع الوكالة، وكانت واشنطن قد حذرت من أن عدم تمديد الاتفاق سيعقّد المحادثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -في مؤتمر صحفي أسبوعي- قائلا "لم يتخذ قرار بعد سواء بالسلب أو بالإيجاب بشأن تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأضاف "لم يتخذ قرار جديد كذلك بشأن حذف البيانات والصور من على كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في المقابل، دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إيران إلى ضرورة استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لها بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وأبدت الوزارة أسفها لما أسمته "غياب تأكيد من جانب إيران لتمديد اتفاق المراقبة المبرم مع الوكالة".

وفي فبراير/شباط الماضي، أوقفت إيران اتفاقا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بعمليات تفتيش إضافية للمواقع النووية الإيرانية، وتم تمديد بعض عمليات التفتيش بموجب اتفاق مؤقت انتهت مهلته يوم الخميس الماضي، وينص هذا الاتفاق على إبقاء إيران عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلا من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.

تسجيلات المراقبة

وقالت إيران إنها ستسلّم الوكالة الدولية هذه التسجيلات في حال تم رفع العقوبات الأميركية بانتهاء مهلة الاتفاق، لكنها حذرت من أنها ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة الماضي إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف -أمس الأحد- إن بلاده لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاقات المؤقتة التي ما زالت البيانات والصور تجمع بمقتضاها في بعض المواقع التي توقفت عمليات التفتيش فيها.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل "مصدر قلق شديد" على المفاوضات الأوسع نطاقا، المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ودخلت المفاوضات بين إيران وقوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي في مرحلتها الأخيرة، إذ انتهت الأسبوع الماضي الجولة السادسة منها في جنيف التي انطلقت منذ أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل، وذلك من أجل التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

المصدر : وكالات

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