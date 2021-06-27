ميديا بارت: الحر الشديد خصم يتربص بالجيش الأميركي في الشرق الأوسط؟

الحرارة العالية ونوبات العواصف الشديدة تؤدي إلى إضعاف القدرة على الهجوم وعلى المناورة القتالية والمرونة عبر الطيف الكهرومغناطيسي بأكمله، وهو أمر حيوي للغاية لهيمنة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصل مقياس الحرارة إلى 51.7 درجة مئوية في مدينة سويحان شرق أبو ظبي، وتجاوز 50 درجة في 5 دول أخرى بالمنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يعرقل نشاط أفراد القوات الأميركية بدنيا، ويظهر عدم ملاءمة معداتها للعواصف الرملية الشديدة، ويضعهم -على حين غرة- في مواجهة تهديد غير مسبوق.

وقال موقع ميديا بارت (Mediapart) الفرنسي إن موجة الحر الحالية التي تعتبر الأشد في تاريخ منطقة الخليج، بعد موجة يوليو/تموز 2020 التي أوصلت بغداد إلى 51.8 وكربلاء 52.4 درجة مئوية، تبدو من التهديدات الرئيسية لمعارك الجيش الأميركي الذي يبلغ متوسط ​​عدد أفراده 60 ألفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن نشر أكثر من 2.7 مليون عسكري هناك منذ عام 2001.

وفي إشارة لمقال من موقع "أوريان 21" (ORIENT XXI) بقلم بروس ستانلي، أوضحت ميديا بارت أن درجات الحرارة في مثل هذه الظروف يمكن أن تصل إلى 65.5 درجة مئوية في مدارج إطلاق حاملات الطائرات، مما يعني التحسب لعلاج البحارة من الإصابات المرتبطة بالحر كل يوم، خاصة أن ما يقرب من 7 آلاف فرد يشاركون في عمليات الاستطلاع والطيران، وبالتالي لا بد من تقليل الإجهاد الحراري والإنهاك بين البحارة بتقليل عبء العمل.

انخفاض القدرة على التحمل

وذكّر الموقع بأن قوات البحرية الأميركية قاتلت في العراق عام 2004، في حرارة تبلغ 50 درجة مئوية، مما تسبب في العديد من حالات الجفاف وفقدان الوعي والإجهاد الحراري والموت من ضربة الشمس، مشيرا إلى أن "الإرهاق الحراري" لدى الأفراد الذين يقومون بمهام المشاة في مثل تلك الظروف، يؤدي إلى انخفاض القدرة على التحمل، خاصة عند الجمع بين درجات الحرارة القصوى والتمارين البدنية ووزن المعدات.

وأوضح الموقع أن إستراتيجيات القوات تأثرت بموجات الحرارة هذه، لأنها تحدث خللا في المعدات، مما يضطر مخططي الضربات الجوية إلى تقليل وزن حمولة الطائرات، وإحداث تغييرات في التكتيكات يقلل القدرة على الضربة، خاصة أن الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس يصعب عليها الإقلاع وحمل المطلوب للمهمة في ظروف الحرارة الشديدة هذه.

وتؤدي المخاطر المشتركة للحرارة الشديدة والرطوبة ودرجات حرارة سطح البحر إلى انخفاض في الأداء الفردي وأحيانا الوفاة، ولا سيما بالنسبة للذين يعملون في الخارج، ويبدو أن إجراءات التأقلم مع الإجهاد الحراري المرتفع التي تم تنفيذها من قبل الجيش الأميركي ليست فعالة للغاية، كما يقول الموقع.

ضعف الحرب الكهرومغناطيسية

ويمكن أن تؤدي الحرارة العالية ونوبات العواصف الشديدة -بحسب الموقع- إلى إضعاف القدرة على الهجوم وعلى المناورة القتالية والمرونة عبر الطيف الكهرومغناطيسي بأكمله، فيما تسميه البحرية الأميركية "مناورة الأسطول الكهرومغناطيسية"، وهو أمر حيوي للغاية لهيمنة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتساهم درجات الحرارة القصوى والأمطار بالمنطقة في إضعاف الاتصالات الصوتية والبيانات المهمة، كتبادل المعلومات عبر الصور والوصول إلى السحابة وتشويش اتصالات الخصم وتوصيل بيانات الاستهداف الحساس للطقس وتتبع مستشعرات الأرض والفضاء والتحكم في الطائرات المسيرة، وأنظمة القيادة والتحكم المستقلة والحفاظ على الدقة المتوقعة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتبر الأكثر غبارا في العالم، تنشأ مخاطر فورية -بحسب الموقع- بسبب زيادة وتيرة وشدة العواصف الرملية والترابية. وقد ظهر ذلك عام 2003، عندما ضربت عاصفة ترابية ضخمة استمرت 3 أيام في العراق المهاجمين الأميركيين، وأدت إلى توقف المروحيات واختراق أنظمة المدفعية، وإن كانت القوات الجوية تمكنت من إلقاء قنابل موجهة بدقة عبر سحابة الغبار.

ويحدث تعرض محركات الطائرات للغبار آثارا على الاستدامة والجاهزية القتالية، كما يؤدي انخفاض الرؤية إلى تغيير خطط مسارات الطيران ويقلل من القدرة على تحديد مواقع الدروع المتحركة أو القوات البرية ومهاجمتها، كما قد يسبب الصدمات الحادة المرتبطة بالربو وإصابات الرئة الطويلة الأمد للجنود المنتشرين.

من ناحية أخرى، تعد الفيضانات المفاجئة والعواصف الرعدية المدمرة من الأخطار المناخية المباشرة التي تهدد الاستعداد القتالي. وكمثال على ذلك، ساق الموقع حادثة غمر ميناء الدقم وقاعدة مصيرة الجوية في عمان التي تستخدمها البحرية والقوات الجوية الأميركية، وحادثة الفيضانات التي أدت إلى غرق محطة معالجة المياه سنة 2019 في قاعدة إنجرليك الجوية بتركيا، كما ساق حادثة غرق 8 طائرات في يناير/كانون الثاني 2020 في قاعدة خازور التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية.

تساهم درجات الحرارة القصوى والأمطار الغزيرة الشائعة في المنطقة في إضعاف الاتصالات الصوتية والبيانات المهمة، كتبادل المعلومات عبر الصور والوصول إلى التخزين السحابي وتشويش اتصالات العدو وتوصيل بيانات الاستهداف الحساس للطقس وتتبع مستشعرات الأرض والفضاء والتحكم بالطائرات المسيرة وأنظمة القيادة والتحكم المستقلة والحفاظ على الدقة المتوقعة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

عواقب أمنية

ونبّه الموقع إلى أن الظروف الجوية القاسية أصبحت على رأس قائمة المخاطر، وأنها تضرب بشكل أقوى وأسرع مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يدركان أن أزمة المناخ لها "تأثير على المهمات والخطط والقدرات" وتنتج عنها "إخفاقات في القدرات القتالية"، وبالتالي بُذلت جهود وموارد كبيرة لإعادة تحسين نموذج أداء مخاطر المناخ.

وفي جدول أعمال قمة الدول السبع وقمة الناتو التي عُقدت في 14 يونيو/حزيران 2021، وضعت مسألة نقاش الصلة المحتملة وذات التأثير القوي التي تم إهمالها، بين أزمة المناخ والأمن الدولي، بعد أن حذر التقرير السنوي الثاني لمجموعة الخبراء التابعة للمجلس العسكري الدولي المعني بالمناخ والأمن، من "العواقب الكارثية لتغير المناخ على الأمن"، وقال إن الأمر يتطلب التكيف مع المناخ على جميع المستويات، وأن يتم التركيز بشكل أكبر على دور الجيوش في الاستجابة لمخاطر الأمن المناخية.

وبحسب هذا التقرير، يجب أن تتجاوز هذه المناقشات المخاوف الفورية بشأن مخاطر المناخ إلى القدرات القتالية والتركيز بشكل أوسع على التخفيف من عواقب أزمة المناخ على الأمن وآثارها المضاعفة، من خلال السعي للحد من البصمة الكربونية للجيوش، وتحويل الولايات المتحدة الجيش -وهو أكبر مستهلك للنفط في العالم- إلى "جيش أخضر"، إضافة إلى الاستعداد للتأثيرات المتزايدة لأزمة المناخ على المجتمعات الهشة من حيث الجغرافيا السياسية والمجتمع والصراع والتنقل.

وخلص الموقع إلى أن تأثير الإنسان على الكوكب والاضطراب الكبير الذي أحدثه، يجبرنا على إعادة التفكير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتجاوز برامج منع الأمراض الحرارية والحماية من المناخ وتحسين الطيف الكهرومغناطيسي، مشيرا إلى ضرورة البدء بفهم المخاطر التي تواجه شعوب المنطقة من حيث الأمن الغذائي والمياه والصحة، ووضع حد للتدخلات العسكرية وتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان.