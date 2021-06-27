البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ذا هيل: تقرير الاستخبارات الأميركية.. مزيد من الغموض بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

الأجسام الطائرة المجهولة ظاهرة رُصدت أول مرة في يوليو/تموز من عام 1952 في العاصمة الأميركية واشنطن (غيتي)
الأجسام الطائرة المجهولة ظاهرة رُصدت أول مرة في يوليو/تموز من عام 1952 في العاصمة الأميركية واشنطن (غيتي)
27/6/2021

قالت صحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميركية إن التقرير الذي أصدره جهاز الاستخبارات الأميركي أول أمس الجمعة عن الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs) عزّز الدعوات إلى زيادة البحث في الظاهرة والمؤشرات المحتملة التي قد تدل على وجود حياة خارج كوكب الأرض.

ويقول التقرير الذي جاء في 9 صفحات إن السلطات في الولايات المتحدة رصدت 144 جسمًا طائرا مجهولا أو ظواهر جوية مجهولة كما تسميها الحكومة، منذ عام 2004، ما زالت كلها غامضة.

وتوضح ذا هيل أنه على الرغم من أن التقرير قدم لمحة عن الدراسات الجارية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة من قبل فريق عمل اتحادي، فإن النتائج التي توصل إليها أثارت مزيدا من الأسئلة والتكهنات عن التفسيرات المحتملة للظاهرة الغامضة.

وقالت الصحيفة إن التقرير قدم مجموعة من التفسيرات المحتملة للأجسام الطائرة التي شوهدت، إلا أنه لم يؤكد أو يستبعد إمكان وجود حياة خارج كوكب الأرض.

كذلك أشار إلى أنه في "عدد محدود من الحوادث، ورد أن الظواهر الجوية المجهولة (UAP) تبدو كما لو كانت تمتلك خصائص طيران غير عادية"، واستدرك التقرير بأن تلك "الملاحظات يمكن أن تكون نتيجة لأخطاء في أجهزة الاستشعار أو سوء فهم من المراقب، وتتطلب تحليلًا صارمًا إضافيًّا".

ومن ضمن التفسيرات المحتملة للظاهرة المذكورة في التقرير أن تلك الأجسام الطائرة المجهولة قد تكون تقنيات متقدمة طوّرها أعداء للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا.

وقالت الصحيفة إن تلك النظرية حظيت باهتمام متزايد أخيرًا إذ استثمرت كل من الصين وروسيا بصورة كبيرة في تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت، وذلك يشير إلى أنهما ربما تمكنتا من تطوير تقنياتهما العسكرية لتتفوق على قدرات الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير الاستخبارات الذي صدر أول أمس الجمعة عن الظاهرة فإن عددا من الأجسام الطائرة التي شوهدت "تُظهر تمتعها بتقنية متقدمة" بما في ذلك القدرة على "البقاء ثابتة في الرياح على ارتفاع عال، أو الحركة عكس اتجاه الرياح، أو المناورة بطريقة مفاجئة، والحركة بسرعة فائقة، دون وسائل دفع ملحوظة".

المصدر : هيل

حول هذه القصة

في انتظار تقرير البنتاغون.. ماذا تقول تحليلات العلماء بشأن احتمالات وجود كائنات فضائية؟

بينما يترقب العالم في 25 يونيو/حزيران الجاري تقرير البنتاغون بشأن الأطباق الفضائية الغامضة التي لطالما ألهبت خيال الشعوب وتواترت رؤيتها لعدة عقود، ماذا يقول 5 من العلماء لتفسير هذه الظاهرة المحيرة؟

22/6/2021

هل هي لقادمين من الفضاء أم لخصوم لواشنطن؟.. البنتاغون ينشئ وحدة لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إنشاء وحدة تسمى فرقة عمل الظواهر الفضائية غير المعروفة (يو إيه بي)، مكلفة رسميا بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة، ووضعت تحت إشراف سلاح البحرية الأميركي.

15/8/2020
المزيد من أخبار

بلينكن يبحث مع حمدوك واقع السلام وخطوات الإصلاح في السودان والتطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (يمين) ناقش مع حمدوك التطبيع مع إسرائيل (رويترز)

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا طائرات مسيرة مداها 7 آلاف كيلومتر

إطلاق طائرة مسيّرة أثناء مناورات عسكرية في إيران (رويترز)

سامح شكري: تم الانتهاء من معظم القضايا العالقة في العلاقات مع قطر

سامح شكري قال إن الاجتماعات مع الجانب القطري تجري في إطار من العلاقات الودية (رويترز)

كورونا في إندونيسيا.. موجة ثانية هي الأشرس منذ بدء الوباء

الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات بين الطواقم الطبية (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

من سبتة إلى بروكسل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا؟

شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي

موسيماني مدرب الأهلي يمسك سيد عبد الحفيظ مدير الفريق أثناء مشادته مع الحكم الرابع اعتراضا على عدم احتساب ضربة الجزاء (رويترز)

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟

بعد تصريحات جنرال إثيوبي عن سد النهضة.. مصريون يطالبون باستغلال الفرصة الأخيرة

المصريون يخشون من تأثيرات سد النهضة على نهر النيل الذي يمثل شريان حياة بالنسبة لهم (الجزيرة نت)