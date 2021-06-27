في لقاء بينهما بروما.. بلينكن يؤكد دعم واشنطن اتفاقات التطبيع ولبيد يجدد قلق إسرائيل من نووي إيران

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد في روما إن الولايات المتحدة تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحا أن العلاقة بين الحلفاء قد تشوبها تباينات من حين لآخر.

ولبيد -وهو مهندس التحالف الذي أنهى عهد بنيامين نتنياهو، ويفترض أن يصبح رئيسا للوزراء في وقت لاحق- موجود في روما، لإجراء محادثات مع بلينكن الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية الأحد في إطار زيارة لـ3 دول أوروبية.

وقال بلينكن إن لقاءه مع وزير الخارجية الإسرائيلي تناول عدة قضايا بخصوص المنطقة، وأبرزها إيران، وشدد على أن بعض وجهات النظر بين البلدين قد تكون مختلفة، لكن الأساس هو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الولايات المتحدة مصممة على "العمل بشكل وثيق" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، لكنه أقر بأنه "على غرار ما يحصل بين الأصدقاء المقربين ستكون هناك تباينات في وجهات النظر بين الحين والآخر"، مضيفا "أهدافنا هي نفسها، أحيانا يحصل تباين حول التكتيك".

نووي إيران

وجاء هذا اللقاء بينما تُجرى مفاوضات تهدف لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا بشأن إيران وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقرار أحادي بعد 3 سنوات.

وتعارض إسرائيل الاتفاق الذي أجبر طهران على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية، لكن السلطات الإيرانية تراجعت عن التزامات محددة بعد الانسحاب الأميركي، وقرر الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن التفاوض على عودة بلاده إلى الاتفاق.

وأعرب لبيد عن قلقه إزاء المحادثات الجارية بشأن إيران، لكنه تعهد باتباع نهج أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة.

تحفظات

وقال لبيد في مستهل الاجتماع مع بلينكن إن "لدى إسرائيل تحفظات شديدة بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي يتم الإعداد له في فيينا، نعتقد أن السبيل لبحث هذه الخلافات هو من خلال حوارات مباشرة ومهنية وليس في مؤتمرات صحفية".

وأضاف "في السنوات الأخيرة ارتُكبت أخطاء"، في إشارة إلى التقارب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والحزب الجمهوري الأميركي، وأضاف "سوف نصلح سويا تلك الأخطاء".

وتعهد لبيد في منتصف يونيو/حزيران الجاري بتحسين الحوار مع الحزب الديمقراطي الأميركي والدول الأوروبية، ووصف هذه العلاقات بأنها "خطيرة" و"عدائية" في عهد بنيامين نتنياهو.

وتشكل ائتلاف حاكم جديد في إسرائيل بداية الشهر الجاري أقصى بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم لأول مرة منذ 12 عاما.

ويتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة أولا زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بينيت، ويليه بعد عامين رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد.