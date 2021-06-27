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السعودية تعلن ضبط ملايين الحبوب المخدرة المهربة من لبنان

شرطة مكافحة المخدرات السعودية تضبط ملايين الأقراص المخدرة آتية من لبنان (وكالة الأنباء السعودية)
شرطة مكافحة المخدرات السعودية تضبط ملايين الأقراص المخدرة آتية من لبنان (وكالة الأنباء السعودية)
27/6/2021-|آخر تحديث: 27/6/202104:14 PM (مكة المكرمة)

قالت السعودية إنها أحبطت محاولة تهريب 14.4 مليون قرص أمفيتامين من لبنان، وذلك بعد شهرين من حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، مشيرة إلى زيادة تهريب المخدرات.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي ضبطت الأقراص التي كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.

وأضاف أنه تم القبض على مواطن سعودي بمنطقة الرياض في هذه القضية وأحيل إلى النيابة العامة.

وقالت الرياض التي فرضت حظرا على المنتجات الزراعية اللبنانية في أبريل/نيسان الماضي إن شحنات الفاكهة من لبنان استخدمت لإخفاء المخدرات مشيرة كمثال إلى شحنة من الرمان قالت إنها فرّغت وعُبّئت بأقراص الكبتاجون وهو نوع من الأمفيتامين، ولم يتضح متى سينتهي الحظر.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية بالوكالة ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تبذل جهودًا من أجل وقف التهريب. وأضافت -في بيان- أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ضبطت عددا كبيرا من شحنات المخدرات التي كانت معدّة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية أخيرًا. وأوضحت عكر أن حكومة بلادها تعمل على تنفيذ إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ اللبنانية، معربة عن استنكارها عمليات تهريب مواد مخدرة إلى السعودية من لبنان.

المصدر : رويترز
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