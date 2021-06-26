ستراتفور: بتقييدها مساعدات غزة تخاطر إسرائيل بتشجيع منتقديها

يرى موقع "ستراتفور" (Stratfor) أن إسرائيل تخاطر بتقويض الدعم الأميركي وفتح الباب لتجدد العنف؛ حيث تحاول ضمان عدم استخدام حركة حماس المساعدات الإنسانية الجديدة لغزة في أغراض عسكرية.

وأشار الموقع -وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي- إلى أن مفاوضات المساعدات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود في 21 يونيو/حزيران الجاري، حيث رفضت حماس عرضا تدعمه إسرائيل وتوسطت فيه الأمم المتحدة لآلية جديدة من شأنها أن تضع قيودا أشد على التمويل الجديد لغزة مقارنة بالصفقات السابقة.

وهددت الحركة باستئناف الهجمات على الحدود الجنوبية لإسرائيل إذا لم تصل المساعدات الأجنبية الجديدة المقررة للأراضي الفلسطينية.

وذكر الموقع أن هذه التهديدات تأتي ضد حكومة إسرائيلية جديدة وأكثر تشددا يحاول فيها رئيس الوزراء نفتالي بينيت بناء قوة ردع أقوى ضد الهجمات من غزة.

تأثير إسرائيل الضعيف على سرد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤجج المزيد من الانتقادات الدولية، لا سيما في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي في النهاية إلى عكس السياسات الأميركية الموالية لإسرائيل

وأضاف أن إستراتيجية إسرائيل تجازف بجعلها تبدو كأنها تمنع المساعدات الإنسانية لغزة، الأمر الذي سيعزز الروايات المؤيدة للفلسطينيين ويزيد من احتمالية حدوث عنف محدود في جنوب إسرائيل.

وقال الموقع الأميركي إنه من غير المرجح أن يعود بينيت إلى إستراتيجية المساعدة مقابل الهدوء التي اتبعها سلفه؛ خوفا من دفع الحلفاء في ائتلافه -مثل "صقر غزة" أفيغدور ليبرمان- إلى الهروب من الحكومة وفرض انتخابات جديدة.

وألمح إلى أن تأثير إسرائيل الضعيف على سرد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤجج المزيد من الانتقادات الدولية، لا سيما في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي في النهاية إلى عكس السياسات الأميركية الموالية لإسرائيل.

واختتم ستراتفور بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حاولت إبقاء انتقاداتها لإسرائيل على القنوات الخاصة، وخصوصا خلال حرب غزة في مايو/أيار الماضي، لكن عناصر الحزب الديمقراطي لبايدن أصبحوا أكثر صراحة في تدقيقهم على إسرائيل.