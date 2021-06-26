البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

"حطموا جماجمهم".. أحدث كتاب عن ترامب يظهر أن أميركا نجت بأعجوبة

ترامب طلب من المسؤولين بإدارته الأمر بإطلاق النار على المحتجين على مقتل جورج فلويد والتعامل معهم بقسوة (رويترز)
ترامب طلب من المسؤولين بإدارته الأمر بإطلاق النار على المحتجين على مقتل جورج فلويد والتعامل معهم بقسوة (رويترز)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202104:26 PM (مكة المكرمة)

كشف كتاب جديد للصحفي الأميركي مايكل بندر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمر كبار المسؤولين في إدارته بـ"تحطيم جماجم" المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع صيف العام الماضي احتجاجا على مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد.

ووفقا لصحيفة إندبندنت (Independent) البريطانية، فإن كتاب مايكل بندر -الصحفي بصحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal)‏- يظهر أن غضب ترامب من رؤية المتظاهرين الذين يحملون شعار حياة السود مهمة في الشوارع تجاوز الشعور بالانزعاج إلى شيء أكثر رعبا.

ونقل الكتاب الذي نشر بعنوان "من الواضح أننا فزنا بهذه الانتخابات: تفاصيل قصة خسارة ترامب" ( Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost) عن ترامب القول مخاطبا كبار مسؤوليه "هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تتعاملوا بها مع هؤلاء الأشخاص، حطموا جماجمهم!".

ووفقا للكاتب فإن ترامب دعا الجيش في مناسبة أخرى إلى ضرب المتظاهرين، كما خاطب المسؤولين الأمنيين عدة مرات قائلا "أطلقوا عليهم النار"، وعندما اعترض المدعي العام بيل بار ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي على أوامره، حاول أن يوضح أكثر فقال "حسنا، أطلقوا النار على أرجلهم، أو ربما أقدامهم. لكن تعاملوا معهم بقسوة!".

وتعلق الصحيفة بأن تلك الأوامر مخيفة وطفولية في آن واحد ولا يستغرب أن تصدر عن ترامب، فبدلا من التراجع كليًا عندما أشار عليه شخص ما (قد يكون بيل بار) بأن إصدار أوامر بشن هجوم انتقامي عنيف ضد المحتجين أمر غير أخلاقي، فاوض ترامب حول درجة العنف الذي ينبغي أن يستخدم ضد المحتجين بدلا من المبدأ المتعلق بما ينبغي وما لا ينبغي للدولة القيام به عند التعاطي مع مواطنين سلميين يمارسون حقوقهم الدستورية.

وتقول إندبندنت إن أمراض ترامب النفسية التي يمارس بها السياسة كانت لها عواقب وخيمة للغاية على ملايين الناس، ليس أقلها أطفال المهاجرين الذين فصلوا عن آبائهم وأمهاتهم وحبسوا في أقفاص، والأسر التي تشتت بسبب الحظر الذي فرضه على السفر من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ولولا الجهود التي بذلت من قبل الكونغرس وجهاز القضاء لكان الأمر أسوأ بكثير.

وخلصت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قد لا تكون محظوظة بالقدر نفسه في المرة القادمة، إذا أتيحت الفرصة لرجل من اتباع ترامب يملك إستراتيجية وعقلا وشجاعة ليحكم البلد، فإن المؤسسات التي أنقذت الديمقراطية الأميركية بشكل أساسي ستكون أمام اختبار جديد تمامًا.

المصدر : إندبندنت

حول هذه القصة

أميركا.. وثائق تكشف محاولات ترامب الضغط على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020

قالت لجنة بمجلس النواب الأميركي إن “وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولات بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020”.

15/6/2021

مرعوبان من ارتباطاتهما بترامب.. واشنطن بوست: كوشنر وإيفانكا يحاولان التملص من ماضيهما

بعد العمل لسنوات بإدارة ترامب، لإنجاز تكليفات خاصة تضمنت كل شيء بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط؛ يود كوشنر وإيفانكا الإعلان عن أن ذلك كان قد حدث من ذاتيهما القديمتين التي لا علاقة لهما بها اليوم.

25/6/2021
المزيد من أخبار

أول تواصل دبلوماسي للحكومة الجديدة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأميركي والبحريني في روما

وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد سيعقب بينيت في رئاسة الحكومة (غيتي)
رابط خارجي

كورونا: فعالية لقاح “عبد الله” الكوبي 92%.. وبرنامج مع الحكيم يكشف سبب التسمية

epa09200271 A nurse prepares an Abdala vaccine, one of the candidate vaccines against covid-19 developed in the country, in one of the vaccination clinics in eastern Havana, Cuba, 14 May 2021. Havana has organized since last Wednesday a massive inoculation campaign with the two main Cuban vaccine candidates against covid-19, Abdala and Soberana 02, pending their authorization by the regulatory authorities and solid efficacy data. EPA-EFE/Yander Zamora (وكالة الأنباء الأوروبية)

السعودية تعلن ضبط ملايين الحبوب المخدرة المهربة من لبنان

شرطة مكافحة المخدرات السعودية تضبط ملايين الأقراض المخدرة آتية من لبنان (وكالة الأنباء السعودية)

سلوان.. تعرّف على البلدة التاريخية التي يقضمها الاستيطان ويهدد منازلها بالهدم والطرد

بعض أحياء سلوان وفي الخلفية سور القدس التاريخي والمسجد الأقصى (الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي

موسيماني مدرب الأهلي يمسك سيد عبد الحفيظ مدير الفريق أثناء مشادته مع الحكم الرابع اعتراضا على عدم احتساب ضربة الجزاء (رويترز)

كشف عنه قبل 10 سنوات ووصفه “بالمجنون”.. أردوغان يدشن أعمال مشروع “قناة إسطنبول” العملاق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيستغرق 6 سنوات (الأناضول)

العودة للرئاسة وإيران وبوتين.. ترامب يظهر مجددا ويتهم بايدن بتدمير الولايات المتحدة

ترامب بدأ من أوهايو أنشطة سياسية يهدف من خلالها لتأكيد قوته داخل الحزب الجمهوري (الأناضول)

تقرير البنتاغون الذي طال انتظاره: الأجسام الطائرة المجهولة ليست كائنات فضائية

تمت دراسة 140 حدثا جويا بين عامي 2004 و2021 (بيكساباي)