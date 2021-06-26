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تلغراف: التساهل مع الجريمة يولد بؤسا أكبر على المدى البعيد

الرئيس الأميركي جو بايدن (الفرنسية)
الرئيس الأميركي جو بايدن (الفرنسية)
26/6/2021

كتبت صحيفة ديلي تلغراف (Daily Telegraph) في إحدى افتتاحيتها اليوم السبت أن التساهل مع الجريمة يولد بؤسا أكبر على المدى البعيد، وانتقدت الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه كان صارما في التعامل مع الجريمة في الماضي ثم أصبح ليبراليا، وبعبارة أخرى متساهلا، والآن يدفع الأميركيون ثمن تهورهم. ولكن يبدو أن العنف المتصاعد والخوف من صيف من الفوضى في البلاد جعله يضع مجموعة من الإجراءات لمواجهته.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه خلال الوباء وقعت أنواع كثيرة من الجرائم، لكن في عام 2020 ارتفع معدل القتل في الولايات المتحدة بنسبة 25%، وفي نهاية الأسبوع الماضي في شيكاغو وحدها أصيب أكثر من 50 شخصا بطلق ناري، وسقط منهم 5 قتلى على الأقل.

عندما تخفق الدولة في التمسك بقوانينها فإن ذلك يشجع فقط على خرق القانون ويولد مزيدا من البؤس.

وأضافت أن الإغلاق أدّى بلا شك إلى زيادة مستويات التوتر، وكان هناك أيضا ارتفاع في الوفيات بعد القتل المروع لجورج فلويد على يد شرطي في مايو/أيار 2020. وقد نددت فصائل يسارية بالشرطة وطالبت بوقف تمويلها.

ولامت الصحيفة بايدن لأنه لم ينضم إلى هذه الجوقة أبدا ولم يدين حزبه هذه الجريمة إدانة فعالة، مفضلا تصوير دونالد ترامب على أنه رجعي، وعندما تراجعت الشرطة ملأ المجرمون الفراغ.

واختتمت افتتاحيتها بأنه مرارا وتكرارا في جميع أنحاء العالم يتخيل اليسار أن كونك ليّنا يعني أن تكون طيبا، ولكن عندما تخفق الدولة في التمسك بقوانينها فإن ذلك يشجع فقط على خرق القانون ويولد مزيدا من البؤس.

المصدر : ديلي تلغراف

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