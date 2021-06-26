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كردستان العراق.. إسقاط 3 مسيرات مفخخة بقريتين قرب القنصلية الأميركية

إحدى الطائرات سقطت في أراض زراعية وألحقت أضرارًا مادية بأحد المنازل (الجزيرة)
إحدى الطائرات سقطت في أراض زراعية وألحقت أضرارًا مادية بأحد المنازل (الجزيرة)
26/6/2021

قال محافظ أربيل في إقليم كردستان العراق أميد خوشناو إنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة في قريتين شمالي مدينة أربيل على بعد نحو 3 كيلومترات من القنصلية الأميركية في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المحافظ قوله إنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة صباح اليوم السبت في قرية براغ شمالي أربيل وطائرتين في قرية كومة سبان، مشيرا إلى أن القريتين تبعدان نحو 3 كيلومترات عن المبنى الجديد للقنصلية الأميركية في أربيل.

وأضاف أن إحدى الطائرات سقطت في أراض زراعية، وألحقت أضرارًا مادية بأحد المنازل دون وقوع خسائر بشرية.

ومن المتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بيانا صحفيا عن إسقاط الطائرات المسيرة الثلاث خلال الساعات القليلة المقبلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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