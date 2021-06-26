لندن – نجحت المملكة المتحدة في أن تتصدر المشهد الطبي والعلمي خلال فترة وباء كورونا، بتصنيع لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford)، وتفوقها على بقية الدول الأوروبية في تطعيم أكبر عدد من مواطنيها خلال مدة وجيزة. هذا الوضع حفز حكومة بوريس جونسون الذي أعلن عن خطة ضخمة من أجل جعل "بريطانيا العظمى" تتصدر المشهد العلمي العالمي.

وفي مقال لرئيس الوزراء البريطاني بصحيفة "تلغراف" (The Telegraph)، أعلن جونسون عن تخصيص 22 مليار جنيه إسترليني (30.5 مليار دولار) للبحث العلمي بحلول 2025؛ وذلك بهدف تكريس التفوق العلمي الذي حققته المملكة خلال الوباء، وأيضا للتعويض في مجالات تم إهمالها خصوصا قطاع الاتصالات.

ولا يخفي جونسون أن هذه الخطة سيكون الغرض منها أيضا مواجهة النفوذ الروسي الصيني، معبرا عن أسفه لوجود "العالم الديمقراطي" -لأول مرة- متخلفا عن الركب في ملف إنترنت الجيل الخامس الذي تتقدم فيه الصين بخطوات كبيرة عن البقية.

العلم والسياسة

إن إعلان رئيس الوزراء البريطاني تخصيص تلك الميزانية الضخمة للبحث العلمي فاجأ الكثيرين في الأوساط العلمية، خصوصا أن جونسون نفسه هو من قرر قبل أشهر التقليص من ميزانية الهيئة البريطانية للابتكار.

وخلال هذه الأشهر حدثت أمور كثيرة، دفعت جونسون لتغيير موقفه من ميزانية البحث العلمي، وهو يشاهد كيف أن المختبرات الطبية منحته ورقة اللقاح التي بفضلها خرج من حرب اللقاحات مع الاتحاد الأوروبي منتصرا، كما أن عملية التلقيح ونجاحها عززت شعبيته في الشارع البريطاني.

ولا تتوقف أهداف جونسون عند الحدود الطبية؛ بل تتجاوزها إلى الهواجس الأمنية والمخاوف العسكرية، لتشمل المخابرات البريطانية بتأسيس "الجيش الإلكتروني". ويجري العمل حاليا على تشييد واحد من أضخم المباني الأمنية وأكثرها تطورا في العالم، وسيكون مخصصا للحروب الإلكترونية، وذلك بغرض مواجهة الهجمات السيبرانية الروسية، التي تعتبرها بريطانيا من أكبر التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وتكرس الحكومة هذا التوجه أيضا في الميدان العسكري، بقرارها الإستراتيجي تزويد الجيش بعشرات الآلاف من "الجنود الآليين" وتقليص عدد الجنود من البشر.

وتسعى المملكة المتحدة إلى أن تحقق نوعا من الاستقلالية العلمية، بعد أن وجدت نفسها في حرج كبير، قبل أكثر من سنة، وهي تواجه ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة لعدم منح شركة "هواوي" (Huawei) الصينية صفقة تزويد البلاد بالبنية التحتية للإنترنت من الجيل الخامس، وضغوطا أخرى من الشركات الكبرى في البلاد التي تقول إن الإذعان للمطالب الأميركية سيكلف اقتصاد البلاد خسائر بالجملة.

ويسعى جونسون -من خلال هذا الإعلان أيضا- إلى أن يبعث برسالة مفادها أن بلاده ستظل جذابة للعقول والكفاءات العالية، بعد رحيل الآلاف منهم بسبب "البريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

الاستقلال الإلكتروني

يرى أمير النمرات -رئيس قسم الأمن السيبراني في جامعة شرق لندن- أن ملف الحروب الرقمية بات أولوية للحكومة البريطانية، "والمخصصات المالية للأمن الرقمي ستكون أكبر خلال السنوات المقبلة وربما تأخذ ميزانية أكبر من ميزانية الجيوش التقليدية".

وأكد النمرات أن هناك "حربا باردة بين الصين وروسيا من جهة وبين أميركا وبريطانيا من جهة أخرى، حيث التجسس والهجمات تتم عبر الإنترنت، ولأنه لا يوجد نظام لا يمكن اختراقه بنسبة 100%، فإن كل دولة لا تدخر جهدا في تطوير دفاعاتها الرقمية، لأن كل شيء بات مرتبطا بالأنظمة الإلكترونية بما في ذلك أكثر الأسلحة تطورا".

وكشف النمرات أن الحكومة حاليا تولي أهمية كبرى لمن يسمون "المحاربين الرقميين"، الذين يصدون محاولات الاختراق والتجسس، مشيرا إلى مفارقة مثيرة وهي أن تقريرا كشف تراجع عدد الطلبة في الثانويات الذين يتوجهون لتخصص علوم الكمبيوتر، "ما يعني أن البلاد ستعاني نقصا في هذا التخصص، وبالتالي نقصا في الأفراد الذين يمكنهم أن يقوموا بدور المحارب الرقمي".

وتراهن الحكومة البريطانية حسب الخبير في الأمن السيبراني على "تحقيق الاستقلالية الإلكترونية؛ وذلك من خلال إيجاد برامج محلية خاصة لتحصين دفاعات البلاد لأن جميع البرامج والأنظمة الرقمية التجارية قد تكون معرضة للاختراق وبشكل أسهل"، لافتا إلى أن "البلد الذي سيفشل في تحقيق استقلاله الرقمي سيكون مستعمرة إلكترونية".

استقطاب العقول

من جهة أخرى، تؤكد الدكتورة ميس عبسي -الباحثة في علم الأدوية بالجامعة الملكية البريطانية- أن وباء كورونا أثر بشكل كبير على موقف الحكومة من البحث العلمي، فالأخير يحتاج دائما للدعم سواء العمومي أو عن طريق تبرعات القطاع الخاص، "وخلال السنوات الماضية تراجع هذا التمويل بشكل كبير".

وتتوقع الدكتورة ميس -التي تعتبر من كبار الباحثين في المؤسسة البريطانية للقلب- أن بريطانيا لديها من الإمكانيات والبنية التحتية ما يجعلها تتصدر المشهد العالمي في القطاع الطبي، "فعلى سبيل المثال 60% من الطفرات التي حدثت لفيروس كورونا والتي تعد بالآلاف تم اكتشافها من طرف المختبرات البريطانية".

ويعد تتبع الفيروسات من نقاط قوة القطاع الطبي البريطاني، حسب الدكتورة ميس، "حيث يوجد في بريطانيا أفضل المختبرات في العالم"، مضيفة أن "بريطانيا ستذهب بعيدا في مجال تطوير اللقاحات والاستعداد لأوبئة قادمة، وهو ما سيكرس وضعية البلاد كقوة عظمى في المجال العلمي".

وفي الوقت ذاته تشير الدكتورة ميس إلى أن الحكومة عليها الانتباه لسياستها في التعامل مع الكفاءات الشابة في المجال الطبي، "ذلك أن تكاليف الدراسة العليا في بريطانيا عالية جدا، إضافة للإجراءات المعقدة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي تضع الكثير من التسهيلات وفي بعض الأحيان تقدم الدراسة بالمجان للكفاءات العلمية".