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أخبار|إثيوبيا

إدانة أميركية وأوروبية للهجوم.. مقتل 3 من موظفي "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي الإثيوبي

موظفون في منظمة أطباء بلا حدود يقدمون رعاية صحية للاجئين من إقليم تيغراي (غيتي)
موظفون في منظمة أطباء بلا حدود يقدمون رعاية صحية للاجئين من إقليم تيغراي (غيتي)
26/6/2021

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" -أمس الجمعة- مقتل 3 من موظفيها العاملين في إقليم تيغراي الإثيوبي، وقالت إنه تم العثور على جثثهم على بعد أمتار من سيارتهم التي كانوا يستقلونها.

وأضافت المنظمة -في بيان نشر على موقعها الإلكتروني- أن فرعها في إسبانيا كان قد فقد الاتصال مع موظفيها الثلاثة -وهم إسباني وإثيوبيين- لساعات قبل العثور على الجثث وسيارتهم فارغة من أي محتويات، ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.

وأعربت المنظمة عن حزنها وصدمتها جراء الحادث، وأكدت أن ما حدث "هجوم مروع".

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان لها- عن الشعور العميق بالحزن على مقتل الموظفين الثلاثة، وشددت على ضرورة توقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني هناك.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة على عمليات القتل، محملة الحكومة الإثيوبية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات.

من جهته، شجب الاتحاد الأوروبي مقتل موظفي منظمة أطباء بلا حدود في الإقليم وجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد قالت إن 3 من موظفي أطباء بلا حدود قتلوا في منطقة "عباي عدي" بالإقليم شمالي البلاد، وقدمت الوزارة تعازيها عبر تويتر، لكنها شددت على ضرورة المرافقة العسكرية لمن يسافرون عبر المناطق التي تسيطر عليها جبهة تيغراي.

والثلاثة بين 12 -على الأقل- من موظفي الإغاثة قتلوا منذ اندلاع القتال في نوفمبر/تشرين الثاني بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق وهو جبهة تحرير شعب تيغراي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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