البث الحي
أخبار|سودان

وسط حديث عن خلافات بينهما.. البرهان يؤكد على وحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

25/6/2021

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش وقوات الدعم السريع على قلب رجل واحد، ويعملان معا على حماية أمن المواطن والفترة الانتقالية في السودان.

وحذر البرهان -في تصريحات صحفية- من الاستماع لما وصفها بالشائعات ومحاولات زرع الفتن. جاء ذلك في الوقت الذي ترى أحزاب في الحاضنة السياسية للحكومة أن حديث البرهان لا ينفي وجود خلافات بين مكونات المنظومة الأمنية في السودان.

وعلى صعيد آخر، تعهد البرهان بتذليل كافة العقبات المتعلقة بقضايا الحدود وفتح المسارات بين السودان ودولة جنوب السودان.

وأشار البرهان خلال -لقاء حسين عبد الباقي نائب رئيس دولة جنوب السودان في الخرطوم- إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته دولة جنوب السودان في تحقيق الاستقرار بالسودان عبر استضافتها المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي أفضت إلى اتفاق سلام جوبا.

وخلال لقاء آخر مع رئيس آلية التقييم والمراقبة شارلس تاي؛ أكد البرهان على حرصه التام على تذليل العقبات أمام آلية مراقبة وتقييم اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأفاد البيان، أن البرهان اطلع على الجهود التي تضطلع بها الآلية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة؛ لمعالجة كافة النزاعات وبسط الأمن في الجارة الجنوبية للسودان.

من جانبه، أكد رئيس الآلية على ضرورة تعيين البرلمان في دولة جنوب السودان، "والذي تسبب غيابه في تأخير تنفيذ العديد من البنود"، وقال إن عمل الآلية يواجه بعض العقبات فيما يختص بالتمويل ودمج القوات.

وفي مايو/أيار الماضي حل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت برلمانَ بلاده، حتى يتم تشكيل برلمان وفق اتفاق السلام؛ وهي الخطوة التي كانت مقررة في فبراير/شباط 2020.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقّع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD).

ووقّع وقتها على الاتفاق كل من سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

من برنامج: ما وراء الخبر

طرح مبادرة للحفاظ على وجود السودان.. هل حمدوك شريك في المسؤولية عن تردي الأوضاع بالبلاد؟

استغرب مؤسس ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف” خالد التيجاني المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، والتي قال إنها تأتي لحماية وجود البلاد، ووضع حد لتداخل المؤسسات السياسية والعسكرية.

السودان.. البرهان يدعو القوى السياسية لتسوية خلافاتها ولجنة تفكيك النظام المعزول تعلن إنهاء خدمات مئات الموظفين

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان القوى السياسية إلى إنهاء خلافاتها وانقساماتها، وتعهد بأن يظل المكون العسكري متمسكا بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وبإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

3/5/2021
المزيد من أخبار

قبيل لقاء غني وبايدن.. واشنطن ستبقي على مئات الجنود في أفغانستان لحماية الدبلوماسيين بعد اكتمال سحب قواتها

أشرف غني وعبد الله عبد الله يلتقيان في الكونغرس كلا من السيناتور تشاك شومر وميتش ماكونيل (رويترز)
رابط خارجي

شاهد..معتقلات سوريات يكشفن لأول مرة أهوال ما تعرضن له في سجون النظام

معتقلات سوريات يكشفن لأول مرة أهوال ما تعرضن له في سجون النظام (فيديو) (الجزيرة)
رابط خارجي

ردود فعل غاضبة في لبنان وأمريكا إثر فرض واشنطن حجبا على عشرات المواقع الإيرانية

لإغلاق مواقع إخبارية إيرانية في الولايات المتحدة (الجزيرة)
رابط خارجي

(شاهد) – عروس في الانتظار.. قصة حب ورحلة أمل

عروس في الانتظار.. قصة حب ورحلة أمل
الأكثر قراءة

وفاة الناشط نزار بنات.. مطالب أميركية وأممية وأوروبية بتحقيق شفاف وغضب فلسطيني ضد السلطة

30 دقيقة في ضيافة الأمن.. شهادات عن قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات وتشييعه بالخليل

آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع جثمان الناشط نزار بنات (رويترز)

الأميرال التركي جهاد يايجي: يمكننا ترسيم الحدود البحرية مع مصر وفلسطين وعدم الثقة بالحلفاء قادنا لتعزيز قدراتنا العسكرية

رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق الأميرال جهاد يايجي (الجزيرة)

تعرف على لقاح عبدالله الكوبي المضاد لكورونا.. وما السر وراء اسمه؟