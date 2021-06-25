وسط حديث عن خلافات بينهما.. البرهان يؤكد على وحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش وقوات الدعم السريع على قلب رجل واحد، ويعملان معا على حماية أمن المواطن والفترة الانتقالية في السودان.

وحذر البرهان -في تصريحات صحفية- من الاستماع لما وصفها بالشائعات ومحاولات زرع الفتن. جاء ذلك في الوقت الذي ترى أحزاب في الحاضنة السياسية للحكومة أن حديث البرهان لا ينفي وجود خلافات بين مكونات المنظومة الأمنية في السودان.

وعلى صعيد آخر، تعهد البرهان بتذليل كافة العقبات المتعلقة بقضايا الحدود وفتح المسارات بين السودان ودولة جنوب السودان.

وأشار البرهان خلال -لقاء حسين عبد الباقي نائب رئيس دولة جنوب السودان في الخرطوم- إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته دولة جنوب السودان في تحقيق الاستقرار بالسودان عبر استضافتها المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي أفضت إلى اتفاق سلام جوبا.

وخلال لقاء آخر مع رئيس آلية التقييم والمراقبة شارلس تاي؛ أكد البرهان على حرصه التام على تذليل العقبات أمام آلية مراقبة وتقييم اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأفاد البيان، أن البرهان اطلع على الجهود التي تضطلع بها الآلية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة؛ لمعالجة كافة النزاعات وبسط الأمن في الجارة الجنوبية للسودان.

من جانبه، أكد رئيس الآلية على ضرورة تعيين البرلمان في دولة جنوب السودان، "والذي تسبب غيابه في تأخير تنفيذ العديد من البنود"، وقال إن عمل الآلية يواجه بعض العقبات فيما يختص بالتمويل ودمج القوات.

وفي مايو/أيار الماضي حل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت برلمانَ بلاده، حتى يتم تشكيل برلمان وفق اتفاق السلام؛ وهي الخطوة التي كانت مقررة في فبراير/شباط 2020.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقّع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD).

ووقّع وقتها على الاتفاق كل من سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.