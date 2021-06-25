تطور في العلاقة.. توقيع مذكرة تفاهم بين الجيشين السوداني والمصري

أعلن الجيش السوداني أمس الخميس عن توقيعه مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجيش المصري، وذلك في ختام مباحثات عسكرية بينهما بالعاصمة الخرطوم.

ووقّع المذكرة عن الجانب السوداني رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، فيما وقعها عن الجانب المصري رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد حجازي.

ولم يدلِ البيان بأي تفاصيل حول المذكرة، لكنّ رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين.

من جانبه، أكد رئيس الأركان المصري محمد فريد حجازي على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته للخرطوم تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه.

وخلال الآونة الأخيرة شهدت العلاقات العسكرية بين السودان ومصر تقاربا؛ حيث نفذا أكثر من تمرين تدريبي مشترك، كان آخرها تدريب "حماة النيل" في مايو/أيار الماضي، وسط خلافات سودانية مصرية مع أثيوبيا بشأن سد النهضة.