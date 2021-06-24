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نهر الليطاني.. كيف تحول من شريان للحياة في لبنان إلى مشهد تلوث قاتل؟

23/6/2021

كشفت قناة الجزيرة عن حجم التلوث الكبير في نهر الليطاني، أكبر أنهار لبنان والمصدر الأساسي لري المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك بعد تحليلات مخبرية أجرتها قناة الجزيرة أظهرت استمرار تلوثه بمواد صناعية خطرة ومخلفات الصرف الصحي لمنطقة البقاع.

وحذرت دراسات أكاديمية من الآثار الكارثية لتلوث المياه المستخدمة في ري المزروعات.

كما حذرت من المخاطر الناجمة عن استخدام مبيدات تحتوي مواد مسرطنة، تؤثر على صحة اللبنانيين من خلال المنتجات الزراعية التي يستهلكونها.

المصدر : الجزيرة

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