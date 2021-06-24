مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت زارت والدة الوزني في بيتها في كربلاء وعبرت عن دعمها لقضيته

تقف سميرة عباس أمام مبنى محكمة في كربلاء جنوب بغداد مرتدية عباءتها السوداء، وتطلب بوضوح وبصوت عال إجابات على أسئلة تحير روحها بعد مقتل ابنها القيادي في الاحتجاجات الشعبية إيهاب الوزني على أيدي مسلحين مجهولين على قارعة الطريق في الشهر الماضي.

وزارت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت منزل والدة الناشط إيهاب الوزني، وقدمت اعتذارها عن تصرف البعثة الأممية غير اللائق معها أمام محكمة استئناف كربلاء في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وقال مروان الوزني شقيق إيهاب لرويترز "قبل انتهاء أربعين الراحل قررنا اتخاذ هذه الخطوة من السيدة الوالدة للضغط على القضاء".

وعلى مدى 3 أيام متعاقبة، ظل مروان يتتبع خطى والدته البالغة من العمر 73 عاما صوب محكمة العدل حيث حاولت إقامة خيمة احتجاج لتسليط الأضواء على قضية ابنها، رغم الشمس الحارقة إذ تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وقالت سميرة -قرب المحكمة حيث تجمع الناس لإبداء الدعم لها- إنها تطالب بالقصاص من قتلة ابنها.

لكن قوات الأمن كانت تفكك الخيمة كل يوم، مما أفضى إلى مشاجرات وولّد مزيدا من الإحباط للأم المكلومة، في مشاهد سجلها المارة ونشروها في مقاطع فيديو على الإنترنت.

وأمس الأربعاء لم تنصب سميرة خيمتها، وقال ابنها مروان لرويترز إنهما يرسمان الآن خطواتهما التالية للحفاظ على الزخم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا لرويترز إن سميرة مسموح لها بالتظاهر، لكن يُحظر على أي شخص نصب خيمة أو أي شيء آخر يعوق حركة الناس في الأماكن العامة، مضيفا أن التحقيقات في مقتل الوزني لا تزال جارية.

وفي وسم بعنوان "كلنا أم إيهاب الوزني"، أشاد المؤيدون على منصات التواصل الاجتماعي بشجاعة المرأة المسنة، التي تدعو أيضا أمهات قتلى آخرين من نشطاء المجتمع المدني لرفع أصواتهن والمطالبة جهرا بالمساءلة والتحقيق.

بلاسخارت (يسار) زارت والدة الوزني في بيتها في كربلاء (مواقع التواصل)

اعتذار أممي

وفي خطوة لافتة، زارت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت منزل والدة الناشط إيهاب الوزني، وقدمت اعتذارها عن تصرف البعثة الأممية غير اللائق معها أمام محكمة استئناف كربلاء في وقت سابق من هذا الشهر، كما دعمت قضية الوزني واستنكرت فض السلطات المحلية في كربلاء اعتصام والدة الناشط الراحل.

وكان الوزني لقي حتفه في التاسع من مايو/أيار الماضي على أيدي مسلحين مجهولين أطلقوا رصاصاتهم وهم على متن دراجة نارية.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى ما لا يقل عن 32 ناشطا قد قتلوا منذ 2019. وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الجناة إلى العدالة بعد توليه السلطة في مايو/أيار 2020، ولم تجر حتى الآن محاكمات ناجحة في قتل المتظاهرين.