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تل أبيب تتحدث عن تعاون استثنائي.. تنسيق أميركي إسرائيلي لمواجهة المُسيرات الإيرانية

إسرائيل اقترحت على أميركا فرض منطقة حظر جوي على الطائرات المسيرة إيرانية الصنع في منطقة الشرق الأوسط، دون تفاصيل عن كيفية عمل ذلك.

القوات الإيرانية تطلق طائرة مسيرة خلال مناورات أجريت بداية العام الحالي (رويترز)
القوات الإيرانية تطلق طائرة مسيرة خلال مناورات أجريت بداية العام الحالي (رويترز)
24/6/2021

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن البلدين اتفقا خلال اجتماع في واشنطن آخر أبريل/نيسان الماضي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة الموجهة التي تنتجها إيران وتزود بها حلفاءها في المنطقة، في حين تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن "تعاون استثنائي" مع أميركا لمواجهة إيران.

وذكر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل عقد قبل 3 أسابيع بحضور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، واقترح الوفد الإسرائيلي خلال الاجتماع وضع إطار تعاون إقليمي يشمل الدول العربية، التي تواجه تهديدا مماثلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وأضاف المسؤولون أن الجانب الإسرائيلي اقترح فرض منطقة حظر جوي على الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، دون تفاصيل عن كيفية عمل ذلك. وأورد موقع أكسيوس أن المسؤولين الإسرائيليين توقعوا استمرار اجتماعات مجموعة العمل، لأن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن تهديد الطائرات المسيرة للقوات الأميركية في المنطقة يمثل أولوية قصوى.

وأضاف المصدر نفسه أن الإدارة الأميركية تخشى ازدياد الخطر بصورة أكثر مع انتشار التكنولوجيا.

حوادث سابقة

وكانت قاعدة الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أميركية قد تعرضت في الثامن من مايو/أيار الماضي لهجوم بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بأحد مستودعات القاعدة، وسبق للجيش الإسرائيلي أن ذكر يوم 18 مايو/أيار الماضي إبان الهجوم على قطاع غزة أنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية حاولت دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أمس الأربعاء التعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران بأنه "استثنائي في نطاقه" وبلغ "ذروته النوعية".

وبحث المسؤول العسكري الإسرائيلي في ولاية فلوريدا شرقي أميركا مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي بالشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي ملفات إيران، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والنزاع في سوريا.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "الهدف المشترك والمركزي بينه وبين نظيره الأميركي المركزي هو إيران، التي تعمل على إنشاء وتأسيس قوات إرهابية في العديد من الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وحسب البيان، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عرض خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز، "الطرق الممكنة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية".

المصدر : أكسيوس + الفرنسية

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