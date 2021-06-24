"برلين-2".. ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة دون حسم وأميركا تتحدث عن تفاهم تركي روسي

قالت وزيرة الخارجية الليبية إن هناك تقدما بمسألة المرتزقة الأجانب، مضيفة أنها تأمل انسحابهم من جانبي الصراع الأيام المقبلة.

اختتم مؤتمر "برلين-2" بشأن ليبيا أعماله دون الكشف عن أي تقدم في ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، والذي هيمن على أعمال المؤتمر، ومن جانب آخر تحدث مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية عن اتفاق مبدئي بين تركيا وروسيا لسحب 300 مقاتل سوري من كل جانب من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب هذه القوات لا بد أن يتحقق بشكل تدريجي، وإنه يعتقد أن هناك تفاهما بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي للحفاظ على التوازن.

وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام المؤتمر، قال ماس "سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ولن نتوانى في ذلك" معتبرا أنه ليست هناك تحديات أقوى من توحيد القوات الليبية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد تمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، ولم يتغير الرقم بشكل كبير، كما أن شحنات الأسلحة إلى أطراف الصراع لم تتوقف.

ومن جانبها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا أن المشاركين في مؤتمر برلين-2 أظهروا التزامهم بعملية السلام وبالموعد المحدد للانتخابات في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتعاون في مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. وقالت البعثة إن ليبيا أصبحت مشاركًا كاملًا بالمؤتمر وعملية برلين ككل، وأنها أكدت التزامها بخارطة طريق اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي التي عقد بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

من جهته، قال مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية -في إحاطة صحفية- إن المشاركين في اجتماع برلين اتفقوا على ضرورة أن تبدأ عملية مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا الآن.

اتفاق مبدئي

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تحدثت مع الأتراك والروس بشأن مغادرة المقاتلين الأجانب، وإن هناك اتفاقا مبدئيا على بحث مغادرة 300 مقاتل سوري من كل جانب. وأضاف أنه تم الحديث عن تقديم دعم دبلوماسي أميركي لعملية مغادرة المقاتلين الأجانب.

كما قال إن جميع الأطراف الأجنبية في ليبيا باتت تدرك أن محاولات تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية لن تنجح، وأضاف المسؤول الأميركي "أولئك الذين دعموا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر فشلوا، وجميعهم ملتزمون الآن بعملية سياسية".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن المؤتمر فرصة مهمة لليبيا وللشركاء الدوليين، وأضاف أن عملية برلين، في نسختها الثانية، مناسبة لدعم ليبيا التي تمضي قدما نحو الانتخابات، والحفاظِ على مكتسبات وقف إطلاق النار.

مطالبات ليبية

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش -في مؤتمر صحفي مع نظيرها الألماني بعد انتهاء الاجتماعات- إن هناك تقدما فيما يتعلق بمسألة المرتزقة الأجانب. وأكدت أنها تأمل في انسحابهم من جانبي الصراع الأيام المقبلة، معتبرة أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يضر فقط بليبيا بل بالمنطقة برمتها.

ونبّهت المنقوش إلى أن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في بلادها هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وأن اجتماع برلين يعكس الالتزام الدولي بتحقيق الاستقرار فيها.

وزيرة الخارجية الليبية المنقوش: استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يضر فقط ليبيا بل المنطقة برمتها (غيتي)

وأكدت أن الوقت حان لاتخاذ تدابير يراها الشعب الليبي على أرض الواقع من أجل تحقيق الاستقرار، وأنها تؤمن بأن هناك متطلبيْن أساسييْن هما: تنفيذ مسار برلين، ودعم مبادرة إرساء الاستقرار في البلاد.

وفي السياق، قال مدير مكتب الجزيرة بألمانيا عيسى الطيبي إن الوثيقة النهائية لمؤتمر "برلين-2" تضمنت نحو 60 مخرجا ستقدم لمجلس الأمن، تناولت الجوانب السياسية والأمن والجماعات المسلحة والقوات الأجنبية وغيرها، مضيفا أنه كان من اللافت إدراج هامش للبيان يشير إلى أن تركيا تحفظت على مخرجاته.

الخلافات الداخلية

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قال -في افتتاح المؤتمر الذي شاركت فيه 15 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية- إن الخلاف الداخلي والمصالح الضيقة يعيقان مسيرة الانتخابات في البلاد.

وأكد الدبيبة حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أحسن الظروف، وفي موعدها المحدد نهاية هذا العام.

واستعرض ما سماها "مبادرة استقرار ليبيا" وشدد على أن العنوان الأبرز لهذه المبادرة هو الأمن، محذرا -في الوقت نفسه- من وجود مخاوف أمنية تتربص بالعملية السياسية.

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، مشيرا إلى أنه "يفصلنا عن هذا الموعد 6 أشهر" ورغم ذلك -وبسبب الخلافات الداخلية التي ما زالت مستمرة- لم تُعتمد الميزانية حتى الآن.

ردع المعرقلين

كما دعا الدبيبة المجتمعين في برلين إلى الالتزام بتعهداتهم والمساعدة في ردع المعرقلين للعملية السياسية، مؤكدا أن حكومته لن تكون "شاهدة زور" على عرقلة البعض حق الليبيين في تحديد مصيرهم، وأنها بدأت تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات.

وجرت أعمال مؤتمر "برلين-2" بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وبحثت عددا من الملفات، على رأسها توحيد الجيش الليبي، وإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلا عن خروج القوات الأجنبية.

يذكر أن مؤتمر "برلين-1" شهد مشاركة قادة العديد من الدول، ودعا حينها إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وفرض احترام حظر توريد الأسلحة إلى هذا البلد.