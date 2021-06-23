البث الحي
أخبار

روسيا: الناتو أصبح تحالفا عسكريا عالميا لاحتواء موسكو وبكين

شويغو: الناتو لم يحقق أي نتيجة على مدى 20 عاما من وجوده بأفغانستان (غيتي)
شويغو: الناتو لم يحقق أي نتيجة على مدى 20 عاما من وجوده بأفغانستان (غيتي)
23/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202112:33 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أصبح تحالفا عسكريا سياسيا عالميا لاحتواء روسيا والصين، في حين أعرب الرئيس فلاديمير بوتين -في افتتاح مؤتمر موسكو الدولي للأمن- عن قلقه إزاء ما اعتبره التعزيز المستمر لقدرات الناتو العسكرية والبنية التحتية للحلف بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف الوزير أن الناتو لم يحقق أي نتيجة على مدى 20 عاما من وجوده في أفغانستان، وبعد انسحابه هناك احتمال لنشوب حرب أهلية، مضيفا أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع في أفغانستان.

وفي الاتجاه نفسه، قال الرئيس الروسي إن الأمم المتحدة "كانت ولا تزال أساس نظام العلاقات الدولية وأي قواعد جديدة يجب أن تشكل تحت رعايتها" وذلك في انتقاد غير مباشر للدول الغربية وحلف الناتو، وأضاف بوتين أن أي محاولة لخلق منظومة دولية جديدة خارج الأمم المتحدة ستؤدي إلى فوضى عارمة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن القيادة الروسية بعثت رسائل في النسخة التاسعة لمؤتمر موسكو الدولي للأمن مفادها أن حلف الناتو اقترب من الحدود الروسية، وتحول إلى تجمع دول تعمل على احتواء روسيا والصين، وهي أول إشارة من موسكو بشكل علني على أن البلدين يقفان في خط واحد في مواجهة حلف الناتو بزعامة أميركا.

قمة الناتو

وكان قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو اتفقوا، خلال قمته منتصف الشهر الحالي في بلجيكا، على ضرورة مواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا، وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن القادة المشاركين في قمة الناتو اتفقوا على أهمية تكاتف أوروبا وأميركا الشمالية لمواجهة النظم الشمولية مثل روسيا والصين.

وأضاف مدير مكتب الجزيرة أن مؤتمر موسكو الدولي للأمن هو النسخة الموازية لمؤتمر برلين للأمن، وتشارك فيه هذا العام، بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وفود من أكثر من 100 دولة بينهم 35 وزير دفاع.

وتركز روسيا من خلال المؤتمر الأمني الدولي على توضيح مواقفها ووجهة نظرها في عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وذكر مدير مكتب الجزيرة أن ملف أفغانستان حاضر بقوة في أجندة مؤتمر موسكو بحكم موقع البلاد القريب من مناطق نفوذ روسيا، فضلا عن ماضي روسيا في ذلك البلد إبان العهد السوفياتي.

ومن القضايا التقليدية التي يناقشها هذا المؤتمر محاربة "الإرهاب" والاتجار بالمخدرات.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

اتهمت الناتو بتدمير الأمن العالمي.. موسكو تكشف عن إنشاء 20 تشكيلا عسكريا جديدا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن خطة لبلاده لإنشاء نحو 20 تشكيلا ووحدة عسكرية جديدة للجيش الروسي بنهاية هذا العام في المنطقة العسكرية الغربية، ردا على تحركات دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

31/5/2021

بكين تتهم الناتو بالمبالغة في نظرية "التهديد الصيني" وتقول إنها لن تقف مكتوفة الأيدي

اتّهمت بكين حلف شمال الأطلسي (ناتو) -اليوم الثلاثاء- بالمبالغة في “نظرية التهديد الصيني” والسعي إلى “خلق مواجهات”، وذلك بعد إعراب قادة دول الحلف في قمة ببروكسل عن “قلقهم” حيال الطموحات الصينية.

15/6/2021

بعد قمتهم في بروكسل.. قادة الناتو يحددون لموسكو "الخطوط الحمراء" ويرصون الصفوف لمواجهة بكين

حدد قادة دول حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين “خطوطا حمراء” للرئيس الروسي قبل قمته المرتقبة مع نظيره الأميركي جو بايدن، واتفقوا خلال قمتهم السنوية في بروكسل على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة طموحات الصين.

15/6/2021
المزيد من أخبار

سوريا.. مدافع النظام تستهدف جنودا أتراكا بإدلب وتسقط ضحايا بينهم مدنيون

صورة نشرها الدفاع المدني أثناء إسعاف الضحايا في قصف استهدف أمس الثلاثاء مناطق مدنية جنوب إدلب (مواقع التواصل)

أفغانستان.. روسيا تحذر من حرب أهلية بعد انسحاب قوات الناتو والجيش الأميركي يواصل تسليم القواعد العسكرية

أفغان حملوا السلاح لمواجهة حركة طالبان في ولاية هيرات غربي أفغانستان (الأوروبية)
رابط خارجي

في الوقت الضائع أم تحصين للديمقراطية؟.. تباين ردود الفعل حول مبادرة حمدوك

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (الجزيرة)

مؤتمر برلين 2.. توافق أميركي ألماني على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا والدبيبة يتحدث عن معوقات مسيرة الانتخابات

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا (رويترز)
الأكثر قراءة

لوفيغارو: أسرار جندي من فاغنر.. الجيش السري لحروب بوتين

أعضاء من مجموعة فاغنر (مواقع التواصل)
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

logo

تولستوي أعظم أدباء روسيا.. كيف رأى الإسلام وحِكْمة النبيّ محمد ﷺ؟

حماس تقود معركة جديدة لإنهاء حصار غزة

حماس تسعى لاستثمار نصرها في إنهاء حصار غزة (الأوروبية ـ أرشيف)