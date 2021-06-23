من دون كشف التفاصيل.. إيران تعلن إحباط هجوم على مبنى لمنظمة الطاقة الذرية

اتهمت إيران إسرائيل بشن هجمات عدة على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين في السنوات الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد صحة الاتهامات.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن سلطات البلاد أحبطت محاولة تخريبية استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في كرج (غرب طهران)، وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية، ولم يؤثر على أنشطة إيران النووية.

وقالت وكالة "نورنيوز" (Nournews) للأنباء، وهي مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "التحقيقات جارية للتعرف على الجناة وتحديد ملابسات الواقعة".

وذكرت قناة "برس تي في" (Press TV) الإيرانية الناطقة بالإنجليزية أن "المحاولة العدوانية وقعت في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لكنها لم تسفر عن أي ضحايا أو أضرار، بفضل التدابير الأمنية المشددة التي فُرضت بعد أعمال تخريب مماثلة استهدفت مواقع وعلماء نوويين إيرانيين".

لا تفاصيل

ولم تقدم وسائل الإعلام الإيرانية أي تفاصيل بشأن المبنى المستهدف ومكانه، أو طبيعة الهجوم، الذي يأتي في وقت تخوض فيه طهران والقوى الكبرى المرحلة الأخيرة من مباحثات إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي قبل 3 أعوام.

واتهمت إيران إسرائيل بشن هجمات عدة على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين في السنوات الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد صحة الاتهامات.

ومن آخر الهجمات استهداف منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، التي تضم أهم المفاعلات النووية الإيرانية، في أبريل/نيسان الماضي، واتهمت إيران إسرائيل رسميا بتنفيذ الهجوم على المنشأة الواقعة على بعد 260 كيلومترا جنوب طهران، وتعهدت بالانتقام.