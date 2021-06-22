بعد يوم من حادث مماثل جنوب القاهرة.. قتيلان جراء تصادم جرار بقطار شمالي مصر

قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في حادث تصادم جرار قطار بأحد القطارات بالقرب من محطة مصر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، وجاء الحادث بعد يوم من مصرع اثنين وإصابة 6 في حادث تصادم بين قطار ركاب وحافلتين لنقل العمال، في محافظة حلوان جنوب القاهرة.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" القاهرية -عن مصدر مطلع في هيئة سكك حديد مصر- أن جرار قطار اصطدم بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة بالإسكندرية، ونشر أحد شهود العيان فيديو لانقلاب القطار متحدثا عن مصابين وقتلى ومنع التصوير من قبل السلطات للحادث.

نشر الحساب الرسمي لمحافظة الإسكندرية فيديوهات لزيارة المحافظ اللواء محمد الشريف للمصابين في الحادث داخل مستشفى جمال حمادة المركزي، كما نشر الحساب نفسه فيديو لمكان الحادث.

ونشر أحد الشهود فيديو لانقلاب القطار، متحدثا عن منع السلطات لتصوير الحادث.

حادث حلوان

وجاء حادث الإسكندرية بعد يوم من حادث مماثل وقع جراء تصادم بين قطار بضائع وحافلتين لنقل العمال أودى بحياة شخصين وإصابة 6 آخرين بمدينة حلوان، وقالت هيئة سكك حديد مصر في بيان إن الحافلتين توقفتا "على مسافة قريبة من السكة متعارضتين مع مسار القطار (…) وحاول السائق التوقّف ولم يتمكّن من ذلك، مما أدّى إلى احتكاكه بإحداهما واصطدامه بالأخرى".

وقد أمر النائب العام حمادة الصاوي في بيان بإجراء "تحقيق عاجل" في حادث أمس، وتعهد بإعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وكان وزير النقل اللواء كامل الوزير قرر في أبريل/نيسان الماضي إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقلّ من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا.

وتشهد مصر -التي تمتلك شبكة قطارات كبيرة- بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية بسبب حال الفوضى التي تعمّ الطرقات، وتقادم العربات، وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة أو مراقبة كافية.