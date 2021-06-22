البث الحي
أخبار

ستراتفور: ماذا يعني ضعف أداء حزب ماكرون بالانتخابات الإقليمية بالنسبة لفرنسا؟

ستراتفور: حزب ماكرون فشل في الانتخابات الإقليمية (رويترز)
ستراتفور: حزب ماكرون فشل في الانتخابات الإقليمية (رويترز)
22/6/2021

يشير الأداء الضعيف لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأحزاب اليمينية بقيادة مارين لوبان، في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية، إلى أن مرشحين جددا يمكن أن يصبحوا لاعبين أساسيين في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

هذا ما استنتجه موقع ستراتفور Startfor في قراءته لنتائج الانتخابات الفرنسية الإقليمية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المعطى الجديد ربما يدفع ماكرون إلى تجنب إجراء أي إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، خوفا من أن يضر ذلك بفرص إعادة انتخابه العام القادم.

ولفت الموقع الأميركي إلى أن حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" فشل في الفوز بالمركز الأول في أي من 13 منطقة التي جريت فيها الانتخابات، كما أن حزب لوبان لم يتصدر نتائج الاقتراع إلا في منطقة واحدة فقط.

وبشكل عام، وصلت أحزاب يمين الوسط إلى المركز الأول في 6 مناطق، وتصدرت أحزاب يسار الوسط التصويت في 5 مناطق، في انتظار الجولة الثانية التي ستقام في 27 يونيو/حزيران الجاري لحسم باقي المناطق.

يذكر أن فرنسا ستجري الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية في أبريل/نيسان 2022، وسيتنافس فيها المرشحان الأكثر شعبية بجولة الإعادة في مايو/أيار 2022.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي الحالية، فإن ماكرون ولوبان سيتجاوزان إلى الجولة الثانية، مع العلم أن الأحزاب السياسية الكبيرة الأخرى، بما في ذلك الجمهوريون من يمين الوسط والحزب الاشتراكي يسار الوسط، لم تختر بعد مرشحيها للرئاسة.

ويرى ستراتفور أن الإقبال المنخفض للغاية على التصويت والأداء الضعيف لحزب "الجمهورية إلى الأمام" يشير إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين عزفوا عن التصويت، مما قد يضر بفرص إعادة انتخاب ماكرون، إذ لم يشارك سوى واحد فقط من كل 3 ناخبين مؤهلين بالانتخابات الإقليمية، وهي أقل نسبة مشاركة منذ 6 عقود.

وبحسب الموقع الأميركي فإنه من المحتمل أن تمتنع الحكومة الفرنسية عن إدخال إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل الأشهر القادمة، ويتوقع أن تركز بدلا من ذلك على تدابير التحفيز في محاولة لتحسين فرصها الانتخابية.

كما توقع ستراتفور أن يؤدي أداء حزب ماكرون المتواضع بالانتخابات الإقليمية وخيبة أمل الناخبين إلى تجنب الرئيس أي سياسات يمكن أن تلحق المزيد من الضرر باحتمالات إعادة انتخابه، بما في ذلك الإصلاح المثير للجدل لنظام المعاشات التقاعدية. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يركز على سياسات التحفيز لتعزيز التعافي من جائحة كوفيد-19.

المصدر : ستراتفور

حول هذه القصة

من برنامج: فوق السلطة

بعد الإهانة والصدمة والبيضة.. صفعة على وجه ماكرون

تناولت حلقة (2021/6/11) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع: أسبوع الجزيرة إصابات واعتقالات وحرية فوق القيود. تبون: عليش نطبع مع إسرائيل قبل استعادة الأراضي. عبير موسي مراسلة ميدانية لأخبار أبو ظبي بتونس.

المزيد من أخبار

عندما يضرِب الأب الفلسطيني الأسير لتحرير ابنته

صورة أرشيفية تجمع جمال الطويل الأسير حاليا وزوجته حاملين صورة ابنتهما الصحفية الأسيرة بشرى في منزلهما بمدينة البيرة (ناشطون)

الحكم الذاتي والإقليمي في 8 ولايات سودانية.. هل يشكل بؤر انفصال جديدة بعد جنوب السودان؟

(الجزيرة)

في ظل التوتر بين أنقرة وأثينا.. مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية مع اليونان

اندلع توتر في الفترة الأخيرة بين أنقرة وأثنيا على خلفية النشاط التركي في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز (رويترز)

طهران تتهم واشنطن بالتضييق على حرية التعبير.. أميركا تصادر 33 موقعا إلكترونيا إيرانيا ومواقع تابعة لكتائب حزب الله

عدد من المواقع المستهدفة نشرت رسائل توضح أن إغلاقها تم بموجب أمر قضائي (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)

بعد بحث وتدقيق رئيس آبل يعلنها.. أندرويد أسوأ وأخطر من آيفون لسبب مخيف اكتشف حديثا

كوك في مؤتمر &#34;فيفا تيك&#34;، وهو أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة والتقنية في أوروبا، أعلن عن وجود برامج ضارة على أندرويد أكثر من آيفون (رويترز)

كيف يؤثر الفيروس المتحور على خطط السفر؟ إليك كل ما تحتاج معرفته قبل حجز رحلة الطيران

عليك التحقق من متطلبات وجهتك قبل حجز رحلتك واتباع أحدث القواعد في الأيام التي تسبق سفرك (بيكسل)