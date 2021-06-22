توفي طباخ عراقي متأثرا بحروق أصيب بها جراء سقوطه قبل أيام في قدر حساء ساخن، خلال عمله في قاعة للأعراس في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.

ونقلت شبكة "رووداو" العراقية عن محمد إسماعيل، والد الطاهي، أن ابنه عيسى (25 عاما) كان يطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة، عندما انزلق على الأرض، ووقع في قدر حساء الدجاج، وأصيب إثر ذلك بحروق، مشيرا إلى أن الحادث وقع في 16 يونيو/حزيران الجاري، حيث بلغت نسبة الحروق التي أصيب بها الطباخ 67%.

وقال زيرفان حسني إن قريبه الطباخ كان يعمل طاهيا منذ 8 أعوام، في حفلات الأعراس ومجالس العزاء ومختلف المراسيم، ومنذ عامين انتظم في قاعتي حفلات مقابل 25 ألف دينار (17 دولارا) يوميا، مشيرا إلى أن عيسى كان أبا لطفلتين وطفل (6 أشهر).