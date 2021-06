على خلفية محاولة الانفصال.. الحكومة الإسبانية تعفو عن 9 زعماء كتالونيين

صدقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء على قرار بالعفو عن 9 زعماء كتالونيين مسجونين على خلفية محاولة الإقليم للاستقلال عن إسبانيا عام 2017.

وألغى قرار العفو عقوبة السجن عن الزعماء المدانين بتهم العصيان وسوء إدارة المال العام، لكنه لم يلغِ عقوبة عدم الأهلية لتولي المناصب العامة لعدد من السنوات يختلف من متهم إلى آخر، وفقا للحكم الصادر ضده.

وينص القرار على إمكانية التراجع عن العفو إذا عاد المستفيدون منه إلى ما وصفه نص القرار بارتكاب الجرم مرة أخرى. وذكرت مصادر صحفية أن موعد خروج هؤلاء لم يحدد بعد، لكنه سيتم سريعا جدا.

وقالت الحكومة -عبر تويتر- إن مجلس الوزراء "وافق على العفو عن المحكومين" بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يشكل "مرحلة جديدة من الحوار" تتيح "إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة"، معتبرا أن هذا القرار هو "الأفضل لكتالونيا والأفضل لإسبانيا" بهدف "إعادة الوفاق".

#BREAKING: Catalan president Aragonès says that the pardons granted to jailed independence leaders "recognize their sentences as unfair"

He urges Spain to "end repression" and agree on a self-determination referendum "recognized internationally"

More at https://t.co/fT4yYUcxxU pic.twitter.com/jAcwFnGBgl

— Catalan News (@catalannews) June 22, 2021