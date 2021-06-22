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على خلفية محاولة الانفصال.. الحكومة الإسبانية تعفو عن 9 زعماء كتالونيين

مصادر صحفية ذكرت أن موعد خروج هؤلاء لم يحدد بعد لكنه سيتم سريعا جدا

مظاهرة سابقة للانفصاليين في برشلونة (الأناضول)
مظاهرة سابقة للانفصاليين في برشلونة (الأناضول)
22/6/2021

صدقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء على قرار بالعفو عن 9 زعماء كتالونيين مسجونين على خلفية محاولة الإقليم للاستقلال عن إسبانيا عام 2017.

وألغى قرار العفو عقوبة السجن عن الزعماء المدانين بتهم العصيان وسوء إدارة المال العام، لكنه لم يلغِ عقوبة عدم الأهلية لتولي المناصب العامة لعدد من السنوات يختلف من متهم إلى آخر، وفقا للحكم الصادر ضده.

وينص القرار على إمكانية التراجع عن العفو إذا عاد المستفيدون منه إلى ما وصفه نص القرار بارتكاب الجرم مرة أخرى. وذكرت مصادر صحفية أن موعد خروج هؤلاء لم يحدد بعد، لكنه سيتم سريعا جدا.

وقالت الحكومة -عبر تويتر- إن مجلس الوزراء "وافق على العفو عن المحكومين" بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يشكل "مرحلة جديدة من الحوار" تتيح "إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة"، معتبرا أن هذا القرار هو "الأفضل لكتالونيا والأفضل لإسبانيا" بهدف "إعادة الوفاق".

أدينوا بالعصيان

والقادة الانفصاليون هم أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية التي ترأسها كارليس بوتشيمون، أو قياديو منظمات انفصالية، وبينهم أيضا الرئيسة السابقة للبرلمان الإقليمي.

وأدينوا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالعصيان، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوحت بين 9 و13 عاما لدورهم في محاولة انفصال كتالونيا في 2017. وحكم على 3 آخرين بدفع غرامات.

وبلهجة حازمة، أكد الرئيس الكتالوني الانفصالي الجديد بيري أراغونيس أن المعفو عنهم التسعة سيخرجون من السجن "من دون أي تغيير في أفكارهم" و"مع مزيد من العزم على بناء جمهورية كتالونية".

وجدد مطالبته، مثل جميع الانفصاليين، بعفو يلغي بالكامل الأحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق القادة الانفصاليين الذين فروا إلى الخارج، مثل كارليس بوتشيمون.

وشكلت محاولة انفصال هذا الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا منذ سقوط دكتاتورية فرانكو في 1975.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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