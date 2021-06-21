مصر.. قتلى وجرحى في حادث تصادم قطار مع حافلة ركاب جنوب القاهرة

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين قطار ركاب وحافلة مدنية لنقل العمال، في محافظة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن سيارات الإسعاف نقلت ضحايا الحادث إلى مستشفيي حلوان و15 مايو الحكوميين.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 26 آخرين في الحادث، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.