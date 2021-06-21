مالي: انفجار سيارة مفخخة يوقع جرحى في صفوف القوات الفرنسية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الاثنين، عند مرور آلية تابعة لعملية برخان في غوسي بوسط مالي، مما تسبب بسقوط جرحى من الجنود الفرنسيين العاملين ضمن قوة برخان في الساحل.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى الصحافة، إن سيارة مفخخة انفجرت صباحا في آلية لقوة برخان، بينما كانت تقوم بمهمة استطلاع لضمان الأمن في محيط القاعدة العملانية المتقدمة في غوسي.

وأضافت هيئة الأركان أن عسكريين فرنسيين أصيبوا بجروح في انفجار سيارة الانتحاري، وجرى نقلهم إلى المستشفى العسكري في منطقة غاو.

وكان مسؤول عسكري مالي ونائب محلي رفضا الكشف عن هويتيهما قالا إن 3 جنود فرنسيين أصيبوا بجروح ونقلوا بالمروحية إلى قاعدة برخان في غاو.

ويأتي هذا الهجوم فيما تستعد فرنسا لبدء فك ارتباطها تدريجيا في منطقة الساحل، وستلغى قوة برخان على أن تحل محلها قوة خاصة أوروبية "تاكوبا" تركز على مكافحة "الإرهابيين".

وبحسب المشروع الذي تدرسه باريس فإن فرنسا تعتزم مغادرة قواعد في شمال مالي بحلول نهاية 2021 لتركز وجودها في غاو ومينكا الأقرب إلى منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وكذلك في نيامي عاصمة النيجر.