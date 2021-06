وتيرة التطبيع تتسارع.. وزير خارجية إسرائيل قريبا في الإمارات وقناة إسرائيلية تفتح مكتبا في دبي

أعلنت إسرائيل -اليوم الاثنين- أن وزير خارجيتها يائير لبيد سيصل إلى الإمارات الثلاثاء المقبل، في زيارة رسمية يفتتح خلالها السفارة في أبو ظبي والقنصلية في دبي، في حين أعلنت قناة إسرائيلية فتح مكتب لها في دبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن زيارة لبيد هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات، مضيفة أنه سيحل ضيفا على وزير الخارجية عبد الله بن زايد.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في احتفال أقيم بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي السياق نفسه، أعلنت قناة "آي 24 نيوز" (i24NEWS) الإخبارية فتح مكتب دائم لها في دبي، في خطوة هي الأولى لوسيلة إعلام إسرائيلية، وذلك بهدف إظهار "الشرق الأوسط الجديد" بحسب قولها.

وأعلنت القناة -المملوكة للملياردير باتريك دراهي- اليوم الاثنين عن اتفاقيات تعزز حضورها في الإمارات، ويشمل ذلك تبادل المحتوى مع ناشر صحيفة "غلف نيوز" (Gulf News) اليومية الناطقة بالإنجليزية، وإعلانات وزارة السياحة الإماراتية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

#i24NEWS has signed a series of cooperation agreements with leading companies in the #UAE.https://t.co/kkJ2agmHCb

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 21, 2021