نسبة مشاركة ضعيفة في أول انتخابات إقليمية فرنسية بعد جائحة كورونا

باريس– بعد تأجيلها مرتين بسبب جائحة كورونا، حيث كان مقررا إجراؤها في مارس/آذار الماضي، انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية الفرنسية، اليوم الأحد، في انتظار أن تقام الجولة الثانية يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.

وتميزت الأرقام الأولية التي قدمتها وزارة الداخلية بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت نحو 12%، حتى منتصف نهار هذا اليوم.

وتعتبر هذه الانتخابات بوصلة دقيقة لمشاركة الناخبين الفرنسيين وتوجهاتهم في رسم الخارطة السياسية المستقبلية، ورصد التحالفات والتكتلات والمناورات الحزبية الآنية، خاصة والبلاد على بُعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية.

وينتخب ممثلو المقاطعات الفرنسية في المجلس الاستشاري للإقليم على مرحلتين، حيث يمكن للمرشحين الذي يحصلون على 50% في الدورة الأولى ضمان عضويتهم في مجالس الأقاليم دون الذهاب إلى الدورة الثانية.

وتجري هذه الانتخابات في جميع أرجاء البلاد باستثناء مدينتي باريس وليون، إذ تقوم المجالس البلدية في هاتين المدينتين بمهام المجلس الاستشاري، ما ينفي ضرورة وجود مجالس إقليمية فيهما.

النواب الفائزون سيقضون مدة تتجاوز 6 سنوات في ولايتهم (الفرنسية)

فترة أطول

وحسب ما أكدت السلطات المنظمة وأشارت تقارير إعلامية سابقة، فسيقضي النواب الفائزون مدة 6 سنوات في ولايتهم.

ولكن مع ازدحام جدول عام 2027 بالانتخابات، فسيقضي الفائزون في هذه الدورة الانتخابية فترة أطول قليلا، حتى مارس/آذار 2028.

وتشهد الانتخابات الإقليمية منذ نشأتها في 1986 دائما نوعا من الصدمات السياسية وتعبر في الغالب عن توجهات الناخبين في المدن والمناطق الداخلية.

وفي مقابل 171 قائمة انتخابية مقدمة سنة 2015، تم تقديم 155 قائمة انتخابية في هذه الدورة، بمشاركة 19 ألفا و84 مرشحا، في حين تجاوز عدد المرشحين قبل 6 سنوات 21 ألفا.

وتتوزع مهام مجالس الأقاليم الأساسية على تقديم الخدمات العامة والإشراف عليها كخدمات النقل والتعليم والصحة والثقافة وكذلك الأنشطة الترفيهية وصناديق المساعدات العائلية، فضلا عن الضمان الصحي والضمان الاجتماعي.

كما تتمتع مجالس المقاطعات بسلطة قضائية على الكثير من الخدمات والمرافق كالمدارس المتوسطة، ومزايا الرعاية الاجتماعية، ومرافق المياه، وفرق الإطفاء.

الرئيس الفرنسي يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع (الفرنسية)

نسبة مشاركة ضعيفة

ومثلما توقعت منظمة "إيفوب"، في استطلاعها المنشور الأسبوع الماضي حيث قال 54% من الناخبين المسجلين إنهم يعتزمون عدم التصويت يوم الأحد، فقد أظهرت الأرقام الأولية لهذه الانتخابات "نسبة مشاركة ضعيفة جدا".

وتظهر نسب المشاركة الأولية انخفاضا ملحوظا مقارنة بانتخابات 2015 مثلا التي سجلت نسبة مشاركة بلغت 16.27% في التوقيت نفسه، في حين كانت نسبة المشاركة 16.07% سنة 2010.

وعلى مستوى إقليمي، أظهرت الأرقام نفسها التي قدمتها وزارة الداخلية حتى منتصف نهار اليوم، استمرار عدم الإقبال على صناديق الاقتراع خاصة من فئة الشباب.

وربما يعكس الإقبال الضعيف ويؤكد "الاخلالات الخطيرة" التي سبق أن نددت بها عدة منظمات مجتمع مدني ومسؤولين محليين.

ونشرت هذه المنظمات بيانا مشتركا قالت فيه إن "فشل خدمة الانتخابات العامة الوطنية أمر غير مقبول ولا يمكن إلا أن يؤجج الامتناع عن التصويت".

وأكدت قناة "بي إف إم" (BFM TV) أن نحو 40 مكتب اقتراع لم تفتح للناخبين في مدينة مرسيليا، فضلا عن تأخر فتح بعض المكاتب إلى حدود منتصف النهار.