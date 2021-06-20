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ناشونال إنترست: إف-35 مقاتلة متخفية تهيمن على كل حرب تشارك فيها

مقاتلات إف-35 لديها قدرات قتالية كبيرة (الأوروبية)
مقاتلات إف-35 لديها قدرات قتالية كبيرة (الأوروبية)
20/6/2021

لئن كانت مناورات العلم الأحمر السابقة التي شاركت فيها مقاتلة إف-35 (F-35) أعطت الأولوية للصمود، فقد اتخذت الدورات اللاحقة خطوات لدمج مجموعة أكثر تنوعًا من المعايير شملت الاستطلاع والمراقبة، فضلا عن التفوق الجوي وعمليات القصف.

هذا ما لخص به محرر مجلة ناشونال إنترست (National Interest) الأميركية مارك أبيسكوبوس تقريرا تحدث فيه عن القدرات الكبيرة لهذه الطائرة القتالية الشبحية متعددة المهام التي تعمل في كل الظروف الجوية، وتنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، وذلك من خلال وصف أدائها في التمرين التدريبي القتالي الدوري، الذي تستضيفه قاعدة نيلز الجوية في نيفادا ويطلق عليه "مناورات العلم الأحمر".

وأبرز المحرر أن هذه المقاتلة حققت منذ أول رحلة لها قبل عقد من الزمن أداء واسع النطاق ومثيرا للإعجاب، وذلك في كل مشاركاتها بأكثر المناورات تحديًا حتى الآن.

وأضاف أن المشاركة الأولى الرئيسية لطائرة إف-35إيه (F-35A) كانت في مناورات عام 2017، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وصول هذه المقاتلة إلى قدرتها التشغيلية الأولية (IOC).

وذكر أن 13 طائرة من طراز إف-35 من سرب المقاتلات واجهت بنجاح -لا تخطئه العين- التهديدات المتقدمة المضادة للطائرات المعادية، بما في ذلك دفاعات العدو الجوية ومقاتلات جو-جو، بل إن طائرات إف-35 تمكنت من السيطرة على العدو النظري وحققت معدل نجاح لمهمتها القتالية بنسبة 15 إلى واحد.

كما أثبتت طائرات إف-35 قدرتها على العمل بكونها عنصرًا يضاعف قوة طائرات الجيل الرابع الأقدم مثل إف-16 (F-16)، وذلك باستخدام مجموعة دمج أجهزة استشعار تمنح الطائرات القديمة ما أطلق عليه أحد الطيارين "نظرة عين الإله" على ساحة المعركة، وفقا للمحرر.

كما أن هذه الطائرات -حسب المحرر- لم تثبت جدارتها مرة واحدة فحسب، بل قام سرب هذه المقاتلات الرابع بتكرار النتائج المثيرة للإعجاب بالأداء نفسه خلال مناورات العلم الأحمر لعام 2019، الذي أظهرت فيه قدرتها على التغلب على كل محاولات التشويش على أنظمة اتصالاتها والهجمات التي استهدفت نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها.

ونقل المحرر عن أحد ملاحي هذه الطائرات قوله "مع التخفي، يمكن للطائرة إف-35 الاقتراب من التهديدات أكثر من طائرات أخرى عديدة. وإذا أضفنا ذلك إلى أداء المستشعرات المدمجة في هذه الطائرة، فذلك يعني أننا سنكون قادرين باستخدامها على الإسهام بشكل كبير في غالبية المهام".

المصدر : ناشونال إنترست

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