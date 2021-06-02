بعد أن ظل ميناء المعقل جنوبي العراق مركزا للتجارة في البلاد على مدى عشرات السنين قررت الحكومة العراقية تحويله إلى منطقة سياحية أثرية، وظهرت الفكرة بعد أن توقف نشاط الميناء نهائيا في السنوات الأخيرة.

ولا يرى الزائر هناك غير سفن صدئة ورافعات معطلة في مرسى الميناء.

وبُني ميناء المعقل عام 1916 على نهر شط العرب المكون من التقاء نهري دجلة والفرات، بعد الاحتلال البريطاني لمدينة البصرة، ثم سُلم للسلطات العراقية عام 1937.

واستمر المعقل مركزا تجاريا حتى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، ثم حلّت مكانه موانئ أخرى أبعد باتجاه الجنوب مثل ميناء أم قصر.

وتسعى سلطة الموانئ العراقية إلى تحويل الميناء إلى مزار سياحي مع الحفاظ على معالمه التاريخية ليضم ممشى على البحر ومراكز تسوق وحدائق، لا ليجتذب سكان البصرة فحسب بل أيضا السياح من محافظات العراق الأخرى والأجانب.