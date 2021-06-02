البحرية الإيرانية: غرق سفينة حربية بعد اندلاع حريق فيها

أعلنت البحرية الإيرانية غرق سفينة حربية بالقرب من ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد جراء حريق نشب في أنظمة السفينة، وأوضحت أن جهود إخماد الحريق الذي اندلع فيها ومحاولة إنقاذها لم تفلح.

وأوضحت البحرية الإيرانية أن غرق سفينة التدريب يرجع إلى الانتشار الكبير للحريق، وأن جهود السيطرة عليه استمرت لنحو 20 ساعة دون نتيجة. وأكدت البحرية الإيرانية أنه تم إجلاء طاقم السفينة، ولم يسقط ضحايا، ووقع الحادث قرب ميناء جاسك المطل على خليج عمان.

وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إنه لم يعرف لحد الساعة أي معلومات عن أسباب الحريق، وإن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة ملابساته، مضيفا أن السفينة عمرها يتجاوز 40 سنة وقد أعيد تأهيلها في السابق عقب الحرب الإيرانية العراقية.

وأضاف المراسل أنه ربما يكون لعامل قدم السفينة دور في نشوب الحريق، وقال إنه لا توجد أية معلومات عن هجوم إلكتروني تعرضت له سفينة التدريب.

وكانت طهران أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أن إحدى سفنها استُهدفت في البحر الأحمر بعد تقارير إعلامية تحدثت عن أن السفينة تعرضت للهجوم بألغام؛ وكان ذلك أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن مملوكة لإسرائيل وإيران منذ آخر فبراير/شباط الماضي، حمّلت إحداهما الأخرى المسؤولية عنها.